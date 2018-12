Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d141c5ee-d54b-4cd6-a63e-b19757ba1c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181212_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Farkas_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d141c5ee-d54b-4cd6-a63e-b19757ba1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee625fbb-90ac-448f-9e3e-bb91c638ace6","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Farkas_Zoltan","timestamp":"2018. december. 12. 14:00","title":"Itt vagyunk, mert itt a helyünk! - A HVG adventi kalendáriumában ma: Farkas Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves gyermekek is szavazhassanak a választásokon. Szerinte ugyanis a fiatalokat jelenleg hátrányos megkülönböztetés sújtja, mert olyanok döntenek a politikáról, akiket csak a jelen érdekel.","shortLead":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves...","id":"20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608a8d18-e506-4dbf-b5f7-e29dd71e39ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Kapjanak szavazatot a hatévesek is – javasolja egy brit politológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6abafec-eb7b-4b0d-a512-50f0cbd7db13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181213_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Sztojcsev_Ivan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6abafec-eb7b-4b0d-a512-50f0cbd7db13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9750321f-85ba-4687-9ccd-8559a98a9fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Sztojcsev_Ivan","timestamp":"2018. december. 13. 14:00","title":"A normalitást meg kell védenünk! - A HVG adventi kalendáriumában ma: Sztojcsev Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","shortLead":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","id":"20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c3fdac-67be-4aa0-ba39-fb315577abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. december. 14. 13:17","title":"Európai kölcsönből bővülhet tovább a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaszorult Kínában a Samsung a helyi okostelefon-gyártókhoz képest, és főleg ezért döntött úgy, bezárja egyik ottani gyárát.","shortLead":"Visszaszorult Kínában a Samsung a helyi okostelefon-gyártókhoz képest, és főleg ezért döntött úgy, bezárja egyik ottani...","id":"20181213_samsung_kinai_gyar_bezarasa_kereslet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c191f463-27cf-46db-bab4-4c861f14d5cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_samsung_kinai_gyar_bezarasa_kereslet","timestamp":"2018. december. 13. 15:03","title":"Felér egy beismeréssel? Bezárja egyik kínai gyárát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint vannak áldozatok – jelentette a CNN Türk török hírtelevízió csütörtökön.","shortLead":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint...","id":"20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c3956-8753-4d1e-b820-95e391776711","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","timestamp":"2018. december. 13. 06:30","title":"Felüljárónak rohant egy vonat Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz...","id":"20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928206c4-124e-4b00-81c9-5df67c765afd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","timestamp":"2018. december. 12. 15:22","title":"Megnyerte Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b17ed-660b-4f24-a753-6ab83fb20210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar cég Szingapúrból rendelte az árut, amit engedély nélkül tovább akart szállítani Bosznia-Hercegovinába.","shortLead":"A magyar cég Szingapúrból rendelte az árut, amit engedély nélkül tovább akart szállítani Bosznia-Hercegovinába.","id":"20181214_Csaknem_egy_tonna_gyanus_potencianovelot_es_hormontablettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b17ed-660b-4f24-a753-6ab83fb20210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6bd341-f74c-4f11-86df-85d367425de6","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Csaknem_egy_tonna_gyanus_potencianovelot_es_hormontablettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Csaknem egy tonna gyanús potencianövelőt és hormontablettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]