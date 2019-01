Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA adja közre.","shortLead":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA...","id":"20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6717fb85-43b9-4cc6-8e2b-c781516ca489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","timestamp":"2019. január. 02. 12:03","title":"\"Kék\" homokdűnét fotóztak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","shortLead":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","id":"20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a17e11-75d0-4654-a976-039ef92f705f","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"100 köbméter szemetet hagytak maguk után a bulizók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „hatalmas” emelés után ugyanannyit keres egy tanár, mint egy középfokú végzettségű szakmunkás.



Az iskola azóta visszasüllyedt a korábbi, reménytelen helyzetébe, csak mert az igazgató nem tetszett az állam képviselőinek.","shortLead":"Pécs külső részén beindulni látszott egy korszerű pedagógiai módszerekkel működő iskola, egyre többen jelentkeztek, de...","id":"20190102_Ha_a_szemelye_a_tankeruletnek_nem_tetszik_akkor_nem_lesz_iskolaigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f93c03d-6989-47ad-9bc1-3cc2efb0fd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848a583b-145f-484f-89ed-16eb2b926e29","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ha_a_szemelye_a_tankeruletnek_nem_tetszik_akkor_nem_lesz_iskolaigazgato","timestamp":"2019. január. 02. 10:49","title":"„Ha a személye a tankerületnek nem tetszik, akkor nem lesz iskolaigazgató”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brazil elnök pedig elfogadta.","shortLead":"A brazil elnök pedig elfogadta.","id":"20190102_Orban_meghivta_Magyarorszagra_Bolsonarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077bbe21-b186-4d0b-b36d-e87a9ba96ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Orban_meghivta_Magyarorszagra_Bolsonarot","timestamp":"2019. január. 02. 21:07","title":"Orbán meghívta Magyarországra Bolsonarót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f871625-161d-486a-9266-6229919b75da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két holland kisváros régóta verseng, hol tudják látványosabban köszönteni az új évet, ezúttal elszabadult a tűz.","shortLead":"Két holland kisváros régóta verseng, hol tudják látványosabban köszönteni az új évet, ezúttal elszabadult a tűz.","id":"20190102_Igy_szabadult_el_az_ujevi_maglya__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f871625-161d-486a-9266-6229919b75da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e79dbff-80fc-486a-8e13-67332823b521","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Igy_szabadult_el_az_ujevi_maglya__video","timestamp":"2019. január. 02. 10:39","title":"Így szabadult el az újévi máglya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]