[{"available":true,"c_guid":"99af7d40-a2a7-40c6-b73a-e616697c1fd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mophie a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be a külső akkumulátorként funkcionáló iPhone-tokját, ami vezeték nélküli töltéssel pumpálja fel a készülék akkumulátorát.","shortLead":"A Mophie a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be a külső akkumulátorként funkcionáló iPhone-tokját...","id":"20190107_iphone_x_iphone_xs_iphone_xr_iphone_xs_max_mohpie_iphone_tok_kulso_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99af7d40-a2a7-40c6-b73a-e616697c1fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915ef23a-feab-49a4-9624-8eae4ce9dceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_iphone_x_iphone_xs_iphone_xr_iphone_xs_max_mohpie_iphone_tok_kulso_akkumulator","timestamp":"2019. január. 07. 18:03","title":"Jó ötlet: így sokkal tovább bírják majd az új iPhone-ok, és még zenét is hallgathatunk töltés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős asszony Mezőszilasnál került bajba.","shortLead":"Egy idős asszony Mezőszilasnál került bajba.","id":"20190106_Elektromos_rokkantkocsival_rekedt_a_hoban_rendorok_mentettek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feff9dc-44fc-4862-95e3-1fb95ebdc064","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Elektromos_rokkantkocsival_rekedt_a_hoban_rendorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. január. 06. 14:44","title":"Elektromos rokkantkocsival rekedt a hóban, rendőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törölték a Ryanair légitársaság Schönefeldről Budapestre közlekedő, FR 196 jelzésű járatát is, amely 7.25-kor indult volna.\r

\r

","shortLead":"Törölték a Ryanair légitársaság Schönefeldről Budapestre közlekedő, FR 196 jelzésű járatát is, amely 7.25-kor indult...","id":"20190106_Berlinbe_keszul_reggel_vagy_onnan_utazna_el_Baj_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844de68a-e7fc-42aa-892e-78258b1cbe78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Berlinbe_keszul_reggel_vagy_onnan_utazna_el_Baj_van","timestamp":"2019. január. 06. 17:58","title":"Berlinbe készül reggel, vagy onnan utazna el? Baj van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4cfc799-8933-4e3e-b639-4a567e9411c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan település is akad, ahol jelentősen csökkentették az adó mértékét, csak legyen, aki befizeti.","shortLead":"Olyan település is akad, ahol jelentősen csökkentették az adó mértékét, csak legyen, aki befizeti.","id":"20190107_Megemeltek_az_idegenforgalmi_adot_tobb_nepszeru_turistacelpontnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4cfc799-8933-4e3e-b639-4a567e9411c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec570b9-a38b-4022-8b3d-f14dedccf0a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Megemeltek_az_idegenforgalmi_adot_tobb_nepszeru_turistacelpontnal","timestamp":"2019. január. 07. 08:39","title":"Megemelték az idegenforgalmi adót több népszerű turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák hódítottak. ","shortLead":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák...","id":"20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5988614b-12dc-4f03-97b8-73af3a1fe11d","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","timestamp":"2019. január. 07. 12:55","title":"Ezek voltak a Golden Globe legdögösebb és a legcikibb ruhái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump amerikai elnök a svájci városkában megrendezésre kerülő világgazdasági csúcs alkalmából eszmecserét folytat majd Vang Csi-san kínai alelnökkel – erről értesült a Hongkongban megjelenő South China Morning Post. De miért nevezik tűzoltónak a kínai politikust?","shortLead":"Trump amerikai elnök a svájci városkában megrendezésre kerülő világgazdasági csúcs alkalmából eszmecserét folytat majd...","id":"20190107_Trump_megkapja_a_kinaiak_tuzoltojat_targyalopartnernek_Davosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd2fe8-a8e8-4ef3-b9fc-b4b120e78d1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Trump_megkapja_a_kinaiak_tuzoltojat_targyalopartnernek_Davosban","timestamp":"2019. január. 07. 13:02","title":"Trump megkapja a kínaiak tűzoltóját tárgyalópartnernek Davosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0876c6-3be4-42dc-b557-6173e3970236","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez képest még az Audi A8 vagy a Teslák high-tech műszerfala is visszafogottnak mondható.","shortLead":"Ehhez képest még az Audi A8 vagy a Teslák high-tech műszerfala is visszafogottnak mondható.","id":"20190107_europaba_jon_a_48_colos_kijelzos_muszerfalu_kinai_csodaauto_byton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a0876c6-3be4-42dc-b557-6173e3970236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dac4358-731d-445d-a90e-fb3d03ef1a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_europaba_jon_a_48_colos_kijelzos_muszerfalu_kinai_csodaauto_byton","timestamp":"2019. január. 07. 11:21","title":"Európába jön a 48 colos kijelzős műszerfalú kínai csodaautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy kifutópálya fog működni, a többit lezárják.","shortLead":"Csak egy kifutópálya fog működni, a többit lezárják.","id":"20190107_159_amszterdami_jaratot_torol_a_KLM_egy_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3c61-c6dc-4284-bebf-57d6d689e30d","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_159_amszterdami_jaratot_torol_a_KLM_egy_vihar_miatt","timestamp":"2019. január. 07. 18:32","title":"159 amszterdami járatot töröl a KLM egy vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]