[{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ammar Ramadan a Juventusban nevelkedett.","shortLead":"Ammar Ramadan a Juventusban nevelkedett.","id":"20190124_Szir_legiost_igazolt_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba097743-9052-426e-a7e3-b457ca6d2a55","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Szir_legiost_igazolt_a_Fradi","timestamp":"2019. január. 24. 14:31","title":"Szír légióst igazolt a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pánik módba kapcsolt az Apple – volt, aki így értékelte azt, hogy „készletkisöprés” címén ugyan, de ismét árusítani kezdte igen népszerű, olcsó iPhone-ját, az iPhone SE-t az Egyesült Államokban.","shortLead":"Pánik módba kapcsolt az Apple – volt, aki így értékelte azt, hogy „készletkisöprés” címén ugyan, de ismét árusítani...","id":"20190125_apple_iphone_se_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b95bf1-d578-4d7c-b515-64ada5bccda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_apple_iphone_se_usa","timestamp":"2019. január. 25. 07:02","title":"Nem várt fordulat: az Apple újra árulja a legolcsóbb iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Pontosabban az M100-as, mely Esztergomon és Bicskén át vezetné a Budapestet nyugatról elkerülő forgalmat. Jó hír: megmenekül a budai hegyvidék, rossz hír, talán sohasem tehermentesül Budapest teljesen az átmenőforgalomtól.","shortLead":"Pontosabban az M100-as, mely Esztergomon és Bicskén át vezetné a Budapestet nyugatról elkerülő forgalmat. Jó hír...","id":"20190123_Varga_Mihaly_megerositette_Esztergom_fele_epulhet_az_M0s_nyugati_szakasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bbf87b-771c-487f-b107-11a04b7dac23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_Varga_Mihaly_megerositette_Esztergom_fele_epulhet_az_M0s_nyugati_szakasza","timestamp":"2019. január. 23. 20:27","title":"Varga Mihály megerősítette, Esztergom felé épül az M0-s nyugati szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elméleti esély még van arra, hogy a férfi kézilabda-válogatott ott legyen a 2020-as tokiói játékokon, de ehhez sok mindennek kedvezően kell alakulnia. \r

","shortLead":"Elméleti esély még van arra, hogy a férfi kézilabda-válogatott ott legyen a 2020-as tokiói játékokon, de ehhez sok...","id":"20190124_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_tokio_olimpia_kvalifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8d1ae9-02e9-412b-8fbd-fb3b2bed05fa","keywords":null,"link":"/sport/20190124_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_tokio_olimpia_kvalifikacio","timestamp":"2019. január. 24. 05:58","title":"Még nincs minden veszve: így juthatnak ki az olimpiára a férfi kézisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk, hogy a társadalom szembesüljön a saját működésével” – mondja Horváth Kristóf.","shortLead":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk...","id":"20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab394d6-ae7c-447c-ad15-73870b0f22c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","timestamp":"2019. január. 25. 10:41","title":"„Kényelmesebb rasszistának lenni, mint beleállni a harcokba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt szexuálisan zaklattak egy parkolóban. Most egy férfi pert indított a város ellen, s azt állítja, a kivételezés a férfiak és a nők elleni diszkrimináció.","shortLead":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt...","id":"20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccff41b-830d-475f-acf9-fdb716491b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","timestamp":"2019. január. 23. 12:54","title":"Egy német férfi perel, mert diszkriminációnak tartja a „csak nőknek” parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hagyományosan kétféle lapkakészlettel adja ki a csúcstelefonjait. Nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal az is kiderült, mit tud az a változat, amelyiket Európa kapja.","shortLead":"A Samsung hagyományosan kétféle lapkakészlettel adja ki a csúcstelefonjait. Nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal...","id":"20190124_samsung_galaxy_s10_processzor_exynos_9820_geekbench_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14f64c-9b1e-443d-a163-4cefea2944aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_samsung_galaxy_s10_processzor_exynos_9820_geekbench_adatok","timestamp":"2019. január. 24. 11:03","title":"Ilyen erős lesz az a Samsung Galaxy S10, amelyik Európába érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13252ae2-26cd-4c84-8c9f-470b230fbd9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatási célokra klónoztak öt majmot Kínában egy olyan makákóból, amelyet génszerkesztéssel alvászavarossá tettek – közölte csütörtökön a kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Kutatási célokra klónoztak öt majmot Kínában egy olyan makákóból, amelyet génszerkesztéssel alvászavarossá tettek –...","id":"20190124_kina_alvaszavar_makako_klon_genszerkesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13252ae2-26cd-4c84-8c9f-470b230fbd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc4a8d-00ed-4da9-8f57-fa40d57bf071","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_kina_alvaszavar_makako_klon_genszerkesztes","timestamp":"2019. január. 24. 12:03","title":"\"Legyártottak\" öt majmot Kínában, hogy megtalálják az alvászavar gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]