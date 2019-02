Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","shortLead":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","id":"20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01249b2-6c00-408c-b16f-472522d5129a","keywords":null,"link":"/elet/20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","timestamp":"2019. február. 08. 14:04","title":"A keresztény szülők megfúrták, így nem mutat be egy evolúcióról szóló darabot egy brit iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","shortLead":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","id":"20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c8d31b-0694-4a86-a830-31bf97a7c3a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","timestamp":"2019. február. 08. 17:52","title":"Fény derült a fagyott fókaürülékben talált pendrive rejtélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak több köztulajdont közösségi célokra fordítani.","shortLead":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak...","id":"20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b1c7e3-0700-480c-8d02-86e4dd360580","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Szabadstrand lehet a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8d63c-8e52-47a3-9879-5761cc4ff178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszprémi Petőfi Színház rendezője kérte fel, hogy rendezzen náluk.","shortLead":"A veszprémi Petőfi Színház rendezője kérte fel, hogy rendezzen náluk.","id":"20190208_Pentek_este_mutatjak_be_Marton_Laszlo_uj_darabjat_Veszpremben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e8d63c-8e52-47a3-9879-5761cc4ff178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154e2984-2be5-4289-a43c-e7381c27c8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Pentek_este_mutatjak_be_Marton_Laszlo_uj_darabjat_Veszpremben","timestamp":"2019. február. 08. 19:59","title":"Péntek este mutatják be Marton László új darabját Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar fővárosban.","shortLead":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar...","id":"20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a58f3e6-1db3-4307-b2f2-9ecdec50acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","timestamp":"2019. február. 08. 05:28","title":"A költözés miatt a CEU az MTA-val közös matematikusképzésének is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a legfrissebb hírek szerint egy kanárisárga változatot is piacra akar dobni a Galaxy S10-széria legolcsóbb tagjából, a Galaxy S10E-ből. Ezzel egyúttal az Apple-nek is üzenhet a cég.","shortLead":"A Samsung a legfrissebb hírek szerint egy kanárisárga változatot is piacra akar dobni a Galaxy S10-széria legolcsóbb...","id":"20190208_samsung_galaxy_s10e_okostelefon_android_szine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d86e8314-5e90-4ec0-8af1-a3fa6951954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d5566-11c1-404a-9046-7c6eb2a05109","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_samsung_galaxy_s10e_okostelefon_android_szine","timestamp":"2019. február. 08. 19:03","title":"Menő új színben is elérhető lesz majd az egyik Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette pénteken a romániai Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). A kronika.ro beszámolója szerint elmúlt héten országszerte több mint háromezer influenzás esetet igazoltak.","shortLead":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette...","id":"20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d062e-32c6-49f8-a908-3dd1eb0fc01c","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2019. február. 09. 10:10","title":"Százhoz közeledik az influenza romániai halálos áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8519ef33-57fd-4387-a72f-127fe023481a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megkavarta a lapokat a júliusi olimpiai kvalifikációs világbajnokság vízilabdatornája előtt a FINA.\r

