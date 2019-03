Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a francia elnök nem érti a folyamatokat, amik Európában zajlanak. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a francia elnök nem érti a folyamatokat, amik Európában zajlanak. ","id":"20190306_Schopflin_Gyorgy_szerint_Macron_fantaziavilagban_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d894e9-86d3-4ce7-923b-99cc4c68cc29","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Schopflin_Gyorgy_szerint_Macron_fantaziavilagban_el","timestamp":"2019. március. 06. 11:39","title":"Schöpflin György szerint Macron kezdeményezése egy kedves fantázia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is kiderült, pontosan mennyit. ","shortLead":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is...","id":"20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91037d87-82a7-4777-9c0c-af3f4296fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","timestamp":"2019. március. 06. 16:03","title":"Hároméves már ez a mobiljáték, de még mindig elképesztő pénzt termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d2a667-eb27-46c4-9a96-fdf2b6118523","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Zsidó Hitközségektől Szövetségétől 122 millió forintot sikerült kicsalni, ehhez banki gondatlanság és a szövetség saját pénzügyesei is kellettek.","shortLead":"A Magyarországi Zsidó Hitközségektől Szövetségétől 122 millió forintot sikerült kicsalni, ehhez banki gondatlanság és...","id":"20190307_Mar_tudhatjak_a_nyomozok_kik_loptak_el_a_penzt_a_Rumbach_utcai_zsinagoga_felujitasabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14d2a667-eb27-46c4-9a96-fdf2b6118523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189ccd8b-e0cf-4bae-95c9-f19e99266110","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Mar_tudhatjak_a_nyomozok_kik_loptak_el_a_penzt_a_Rumbach_utcai_zsinagoga_felujitasabol","timestamp":"2019. március. 07. 13:46","title":"Már tudhatják a nyomozók, kik és hogyan lopták el a pénzt a Rumbach utcai zsinagóga felújításából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyi stressz levezetésének szokatlan módját választotta Klaus O. A pszichológusa szerint emberkísérleteket végzett a munkatársain.","shortLead":"A munkahelyi stressz levezetésének szokatlan módját választotta Klaus O. A pszichológusa szerint emberkísérleteket...","id":"20190307_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_evekig_mergezte_a_kollegai_szendvicseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f0beca-f5dd-4f64-bbb7-dc8d9726e393","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_evekig_mergezte_a_kollegai_szendvicseit","timestamp":"2019. március. 07. 18:26","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki évekig mérgezte a kollégái szendvicseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és hogy miért, azt a kínai cég első embere meg is magyarázza.","shortLead":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és...","id":"20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d22eb-150c-4a97-8859-13f14b03f906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 06. 12:03","title":"Kemény szavakkal alázta a Huawei-vezér a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató tankerületek pedig a csütörtök 12 órát látták alkalmasnak. Mind a 104-en.","shortLead":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató...","id":"20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a953b66-f54b-4fdf-a616-14e3ad8eba38","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","timestamp":"2019. március. 07. 16:36","title":"Elképesztő véletlen: 104 tankerület órára ugyanakkor tud csak tárgyalni a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f6e34-e9bb-477c-8d46-3a8336cdccaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Házasodna a gazda című dokurealityben gazdálkodó életmódot folytató, vidéki, egyedülálló (lehet elvált, özvegy, agglegény, szingli is) nők és férfiak keresik a szerelmet.","shortLead":"A Házasodna a gazda című dokurealityben gazdálkodó életmódot folytató, vidéki, egyedülálló (lehet elvált, özvegy...","id":"20190307_Hazasodna_a_gazda_RTL_Klub_dokureality_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=696f6e34-e9bb-477c-8d46-3a8336cdccaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b414da2-8963-48b7-8d91-ccbf045a9805","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Hazasodna_a_gazda_RTL_Klub_dokureality_sorozat","timestamp":"2019. március. 07. 14:05","title":"A vidék romantikája: ismét elindul a gazdák társkeresője az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.","shortLead":"Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.","id":"20190307_A_KH_is_szeretne_megvenni_a_Budapest_Bankot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f78417-64da-477c-bd10-83b570d803cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_A_KH_is_szeretne_megvenni_a_Budapest_Bankot","timestamp":"2019. március. 07. 15:18","title":"A K&H is szeretné megvenni a Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]