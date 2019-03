Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32e3ed-374a-4de6-9210-ae5d93e536d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 13:25","title":"Öngyújtóval a kezében fogták el a 2400 szalmabálát felgyújtó férfit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","shortLead":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","id":"20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8057c-c797-408a-b785-f3588878da2c","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","timestamp":"2019. március. 11. 18:13","title":"Visszaengedik a vadonba a budapesti állatkert óriásvidráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést a templomban, másvalakinek pedig az autóját rongálta meg.","shortLead":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést...","id":"20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2275b437-dcde-4c2f-82c2-98bc198bdbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","timestamp":"2019. március. 11. 07:32","title":"Börtönbe megy a templomban randalírozó, majd ismeretlen nőket bántalmazó hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.\r

","shortLead":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest...","id":"20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b181a7d-18ef-4f67-81ad-8a04e82e0964","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 11. 15:27","title":"Basescu mindenképpen kidobná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","shortLead":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","id":"20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c9f1bd-92c5-4f95-9f76-a1b794eedb4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","timestamp":"2019. március. 12. 09:54","title":"A Kúria szerint sem vizsgálhatók a Juncker-ellenes plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport lehet Orbán Viktor barátjának következő célpontja.","shortLead":"A Budapest Airport lehet Orbán Viktor barátjának következő célpontja.","id":"20190311_A_repuloterrel_szemezhet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b948948b-abc8-4285-881c-c5598c943a41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_A_repuloterrel_szemezhet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 11. 08:45","title":"A repülőtérrel szemezhet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyira ramaty állapotban van a Blaha Lujza téri nyilvános illemhely, hogy felújítani sem lehet, kiderült, hogy a liftet nem lehet oda építeni, ahova akarták, és kiderült, hogy a Rákóczi úti árkádok magántulajdonban vannak. Mindezek miatt közel 10 millió forinttal drágult a tér felújításának tervezése.","shortLead":"Annyira ramaty állapotban van a Blaha Lujza téri nyilvános illemhely, hogy felújítani sem lehet, kiderült...","id":"20190311_A_Blaha_Lujza_ter_felujitasa_nem_csak_csuszik_dragult_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20603fe-3894-478b-858f-7003f47e5b15","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_A_Blaha_Lujza_ter_felujitasa_nem_csak_csuszik_dragult_is","timestamp":"2019. március. 11. 11:04","title":"A Blaha Lujza tér felújítása nem csak csúszik, drágult is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szakértők legnagyobb félelme az, hogy a vírus egy halálos törzse az állatról emberre is képes átterjedni.\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértők legnagyobb félelme az, hogy a vírus egy halálos törzse az állatról emberre is képes...","id":"20190311_WHO_Nem_az_a_kerdes_lesze_influenzajarvany_hanem_hogy_mikor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f830cf-ea87-41b2-b769-56f589fa604a","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_WHO_Nem_az_a_kerdes_lesze_influenzajarvany_hanem_hogy_mikor","timestamp":"2019. március. 11. 14:29","title":"WHO: Nem az a kérdés, lesz-e influenzajárvány, hanem hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]