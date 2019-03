Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","shortLead":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","id":"20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93244dbe-23bf-4dc9-8b41-034717d7228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 10:16","title":"Visszalépett az újpesti közös ellenzéki polgármesterjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Átlagosan 277 órába telik elkészíteni a céges adóbevallást, ennek a csökkentéséhez még több adónem megszüntetésére volna szükség.","shortLead":"Átlagosan 277 órába telik elkészíteni a céges adóbevallást, ennek a csökkentéséhez még több adónem megszüntetésére...","id":"20190326_Ertelmetlen_adonemek_megszuntetese_utan_is_masfel_het_megy_el_az_adobevallasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d57696-c075-4193-a442-761c8b6ddbf1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Ertelmetlen_adonemek_megszuntetese_utan_is_masfel_het_megy_el_az_adobevallasra","timestamp":"2019. március. 26. 08:18","title":"Értelmetlen adónemek megszüntetése után is másfél hét megy el az adóbevallásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","shortLead":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","id":"20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8293c-463e-44b8-9fe2-a699f81b15ed","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"A sellők melleinek a látványától védik az embereket az indonéziai cenzorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól igazi interaktív tartalomként kezelhetjük majd a leveleinket.","shortLead":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól igazi interaktív tartalomként kezelhetjük majd a leveleinket.","id":"20190327_google_gmail_amp_mobilweb_internet_mobilbart_tartalom_dinamikus_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd0d7e-4d4d-4f94-901b-639ffd278ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_google_gmail_amp_mobilweb_internet_mobilbart_tartalom_dinamikus_email","timestamp":"2019. március. 27. 08:03","title":"Megváltozik a Gmail működése, már nemcsak levelezésre lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházi tartozások kétharmadát 28 kórház hozza össze, 10-nél változtatna igazgatót az Emmi, de őket általában védi a Fidesz, amelynek nem hiányzik egy botrány a kampányba.\r

\r

","shortLead":"A kórházi tartozások kétharmadát 28 kórház hozza össze, 10-nél változtatna igazgatót az Emmi, de őket általában védi...","id":"20190327_Lefejezne_a_veszteseges_korhazakat_Kasler_de_eros_az_ellenszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25904d1c-e35d-477c-abee-65390fb122e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Lefejezne_a_veszteseges_korhazakat_Kasler_de_eros_az_ellenszel","timestamp":"2019. március. 27. 07:31","title":"Lefejezné a veszteséges kórházakat Kásler, de erős az ellenszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel próbálják távozásra bírni.","shortLead":"Ezzel próbálják távozásra bírni.","id":"20190326_Mar_peticio_is_idult_Pocs_Janos_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a4409-738b-4626-b4d8-1b14a18c5c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Mar_peticio_is_idult_Pocs_Janos_ellen","timestamp":"2019. március. 26. 21:34","title":"Már petíció is indult Pócs János ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47f683-66db-4e28-ba79-c679eaf80931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox Lockbox iPhone-okra és iPadekre már jó ideje elérhető volt, most viszont az androidos verzió is megérkezett.","shortLead":"A Firefox Lockbox iPhone-okra és iPadekre már jó ideje elérhető volt, most viszont az androidos verzió is megérkezett.","id":"20190327_mozilla_firefox_lockbox_jelszokezelo_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af47f683-66db-4e28-ba79-c679eaf80931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38bd268-7b0d-412e-82c3-f7aea616f7c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_mozilla_firefox_lockbox_jelszokezelo_android","timestamp":"2019. március. 27. 17:03","title":"Firefoxot használ a gépén? Végre a mobiljára is kijött a jelszókezelő, ami egyszerűbbé teszi az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple okosórával kapcsolatban.","shortLead":"Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple...","id":"20190326_apple_tutorial_videok_apple_watch_series4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3fdfcd-fbb8-4acb-a4d8-13b10c697456","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_tutorial_videok_apple_watch_series4","timestamp":"2019. március. 26. 18:03","title":"Kis videókkal mutatja meg az Apple, amit nem mindenki tudott okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]