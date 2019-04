Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó mértékű maradványait.","shortLead":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó...","id":"20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c530f2cf-5ae7-4855-a142-741871ab0191","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","timestamp":"2019. április. 10. 20:46","title":"Veszélyes lehet az emberre is a gleccserekben összegyűlő radioaktivitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot a közigazgatásban. Ennek egyik oka lehetett, hogy 2500 ember mondott fel márciusban – főként a hirtelen jött, kecsegtető végkielégítés miatt –, van, aki emiatt a rendszer összeomlásától tart. A felmondási idő még nem járt le, így a hatás még nem látszik, de a Miniszterelnökség a jövő miatt sem aggódik. ","shortLead":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot...","id":"20190410_kozigazgatas_letszamstop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ac57a-7d88-4911-94d6-b1ad186fd7ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_kozigazgatas_letszamstop","timestamp":"2019. április. 10. 11:10","title":"Megszűnt a létszámstop a kormányzatban, így is létszámgondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül is. ","shortLead":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül...","id":"20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bf1b1f-7064-4c0f-9353-2483c64bcae0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2019. április. 11. 15:58","title":"Magyar verset szavaltak a Tádzs Mahalnál is a költészet napján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hét elején közzétett, Orbán Viktornak címzett nyílt levelükre máris rengeteg támogatás és gratuláció érkezett, de kaptak egy komolynak tűnő, fenyegető levelet is.","shortLead":"A hét elején közzétett, Orbán Viktornak címzett nyílt levelükre máris rengeteg támogatás és gratuláció érkezett, de...","id":"20190411_Megfenyegettek_a_tiltakozast_szervezo_budaorsi_pedagogusokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a465a6f7-032a-49f8-86b7-079fafa5071f","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Megfenyegettek_a_tiltakozast_szervezo_budaorsi_pedagogusokat","timestamp":"2019. április. 11. 15:50","title":"Megfenyegethették a tiltakozást szervező budaörsi pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési következményei. Legalábbis ezt hámozta ki a HVG a projekt részlegesen nyilvánosságra hozott szerződéséből. Számos kérdésre azonban nincs válasz.","shortLead":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési...","id":"20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a51a6d-9e99-45ec-b147-1e489f11ada4","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","timestamp":"2019. április. 10. 10:46","title":"Felmondható lenne a Paks II. szerződés, de mibe kerülne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c24960-13f1-4e96-b608-5d05b989f448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190411_Felismeri_az_ikonokra_es_hangulatjelekre_kodolt_verseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c24960-13f1-4e96-b608-5d05b989f448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf844e3-bfa7-401b-9ce6-e3cd6b63b7fc","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Felismeri_az_ikonokra_es_hangulatjelekre_kodolt_verseket","timestamp":"2019. április. 11. 16:21","title":"Felismeri az ikonokra és hangulatjelekre kódolt verseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1567b25d-4170-4b16-ada6-02a82994071f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megint a Mercedes-Benzt választották a magyar munkavállalók álommunkahelyének. A cég a LEGO-t és az IBM-et is megelőzte. ","shortLead":"Megint a Mercedes-Benzt választották a magyar munkavállalók álommunkahelyének. A cég a LEGO-t és az IBM-et is...","id":"20190412_Itt_szeretnek_a_legjobban_dolgozni_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1567b25d-4170-4b16-ada6-02a82994071f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc7b006-0585-47d5-9c3d-80b13203db65","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Itt_szeretnek_a_legjobban_dolgozni_a_magyarok","timestamp":"2019. április. 12. 06:15","title":"Itt szeretnek a legjobban dolgozni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kicsit a magyarok is magukénak érezhetik az Európai Déli Obszervatórium szerdai bejelentését, egy hazai szakemberek által üzemeltetett weboldalon publikálják majd ugyanis az első, igazi fotókat egy fekete lyukról.","shortLead":"Egy kicsit a magyarok is magukénak érezhetik az Európai Déli Obszervatórium szerdai bejelentését, egy hazai szakemberek...","id":"20190410_fekete_lyuk_esemenyhorizont_tavcso_magyar_weboldal_cheppers_eht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17ac19e-3ba5-4233-aa94-46ef8afcfc97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_fekete_lyuk_esemenyhorizont_tavcso_magyar_weboldal_cheppers_eht","timestamp":"2019. április. 10. 10:03","title":"Magyar üzemeltetésű weboldalon mutatják meg az emberiségnek az első fotókat egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]