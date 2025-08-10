Olyan hőség volt vasárnap, hogy az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlhetett

A HungaroMet előzetes adatai szerint vasárnap megdőlt az országos és fővárosi melegrekord is – írja az Időkép. A portálon kiemelik, hogy a hitelesített adatokra még várni kell, azonban egyelőre úgy néz ki, hogy Körösladányban 39,9 fokig melegedett a levegő, míg Budapest Újpest állomáson 38,7 fokot mértek délután.

A korábbi országos napi melegrekord 39 fok volt, amit Csongrádon mértek 77 évvel ezelőtt, aznap Túrkevén is annyit mutatott a hőmérő a legmelegebb napszakban. A budapesti rekordot pedig 79 évvel ezelőtt mérték az Országút állomásnál, az 37,9 fok volt.

Nyitókép: AFP /Anadolu / Selcukacar