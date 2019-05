Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eb8a498-aecd-476e-ad3e-0faae70fe177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sérültekről nem érkezett jelentés. Izrael válaszul harckocsikkal támadta a Hamászt. A vezérkari főnök rendkívüli biztonsági tanácskozást hívott össze.","shortLead":"Sérültekről nem érkezett jelentés. Izrael válaszul harckocsikkal támadta a Hamászt. A vezérkari főnök rendkívüli...","id":"20190504_Kilencven_raketat_lottek_a_palesztinok_Izrael_teruletere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb8a498-aecd-476e-ad3e-0faae70fe177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cb6433-5943-4c2e-a050-0b62906c6c31","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Kilencven_raketat_lottek_a_palesztinok_Izrael_teruletere","timestamp":"2019. május. 04. 12:26","title":"Nagy rakétatámadás érte Izraelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40e30ef-efa9-4727-a2a3-5eaa95c837e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs mit szépíteni, a Pixel 3-ak nem váltották be teljesen a Google reményeit. A legújabb híresztelések szerint ezért ha nem is egyedülálló, de mindenesetre nem mindennapi lépésre szánta el magát a keresőóriás.","shortLead":"Nincs mit szépíteni, a Pixel 3-ak nem váltották be teljesen a Google reményeit. A legújabb híresztelések szerint ezért...","id":"20190504_google_pixel_4_belso_verseny_tervezok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d40e30ef-efa9-4727-a2a3-5eaa95c837e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3e032-5f12-431f-bb5a-d8fa29805e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_google_pixel_4_belso_verseny_tervezok_kozott","timestamp":"2019. május. 04. 15:03","title":"Váratlan lépést tehet a Google, miután nem túl sikeresek a Pixel 3-ak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem így képzeltük az első májusi napokat.","shortLead":"Nem így képzeltük az első májusi napokat.","id":"20190504_Szel_ho_zivatar_jeg_mindent_produkal_az_idojaras_ami_elronthatja_a_hetveget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee04114-064d-43fb-a094-8783e27a341e","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Szel_ho_zivatar_jeg_mindent_produkal_az_idojaras_ami_elronthatja_a_hetveget","timestamp":"2019. május. 04. 13:17","title":"Szél, hó, zivatar, jég: mindent produkál az időjárás, ami elronthatja a hétvégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26c5c1-647d-4432-9380-2b47af1408fc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban már csaknem ezren jelezték, hogy ott voksolnának. ","shortLead":"Londonban már csaknem ezren jelezték, hogy ott voksolnának. ","id":"20190504_Tizezernel_tobben_szavaznanak_kulkepviseleteken_az_EP_kepviseloire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a26c5c1-647d-4432-9380-2b47af1408fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd557b7-6d01-4a2e-baa5-bb4e27726da4","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tizezernel_tobben_szavaznanak_kulkepviseleteken_az_EP_kepviseloire","timestamp":"2019. május. 04. 13:56","title":"Tízezernél többen szavaznának külképviseleteken az EP képviselőire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829782b3-5fd6-498d-8375-d6f7b6129aba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem tudni, mivel kezelik, Horváth Ádám csak annyit mondott, beteg, és nem tudja, mikor hagyhatja a kórházat. ","shortLead":"Azt nem tudni, mivel kezelik, Horváth Ádám csak annyit mondott, beteg, és nem tudja, mikor hagyhatja a kórházat. ","id":"20190506_Korhazba_kerult_a_Szomszedok_rendezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829782b3-5fd6-498d-8375-d6f7b6129aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32f0c0f-2660-4ada-bdb7-404037f38fc9","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Korhazba_kerult_a_Szomszedok_rendezoje","timestamp":"2019. május. 06. 08:31","title":"Kórházba került a Szomszédok rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg pénzt költ el az Apple havonta a konkurensének mondható Amazon felhőszolgáltatására. A cél, hogy elégedettek legyenek a felhasználók.","shortLead":"Rengeteg pénzt költ el az Apple havonta a konkurensének mondható Amazon felhőszolgáltatására. A cél, hogy elégedettek...","id":"20190505_apple_amazon_aws_felhoszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf55f81-ef75-4729-b8bb-1aeeab9b6f50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_apple_amazon_aws_felhoszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 05. 10:03","title":"Ezért fizet 8 500 000 000 forintnyit havonta az Apple az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]