[{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és országosan is megdőlt a rekord.","shortLead":"Budapesten és országosan is megdőlt a rekord.","id":"20190516_Rekordhideget_mertek_szerdan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b527768-df89-40d9-8255-668c56a56211","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Rekordhideget_mertek_szerdan","timestamp":"2019. május. 16. 12:57","title":"Rekordhideget mértek szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8518ab-f09e-422f-9880-cc278bf9ad41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a közel 5 évtizedes szovjet technika, az UAZ-ra a jelek szerint továbbra is sikerül vevőket találni.","shortLead":"Hiába a közel 5 évtizedes szovjet technika, az UAZ-ra a jelek szerint továbbra is sikerül vevőket találni.","id":"20190516_talan_orokre_gyartani_fogjak_az_osregi_uazt_amit_most_divatosabba_tettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a8518ab-f09e-422f-9880-cc278bf9ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a998d2-5b42-49ff-b5f0-9cc143b3eb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_talan_orokre_gyartani_fogjak_az_osregi_uazt_amit_most_divatosabba_tettek","timestamp":"2019. május. 16. 06:41","title":"Talán örökké gyártani fogják az ősrégi UAZ-t, amit most divatosabbá tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence furakodott a házelnök közelébe egy mobiltelefonnal.","shortLead":"Tordai Bence furakodott a házelnök közelébe egy mobiltelefonnal.","id":"20190515_Kover_korrigal_nem_agymosasnak_hanem_komoly_problemanak_tartja_a_klimavaltozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce1ab4-f288-4f81-a349-018bec0f26f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Kover_korrigal_nem_agymosasnak_hanem_komoly_problemanak_tartja_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. május. 15. 18:59","title":"Kövér korrigál, nem agymosásnak, hanem komoly problémának tartja a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európában elsőként készítettek háromdimenziós digitális modellt egy vízzel elárasztott barlangról cseh szakemberek: a Prágától nagyjából 100 kilométerre délre fekvő Chýnovi-barlang járatainak nagyjából 220 méternyi szakaszát képezték le így.","shortLead":"Európában elsőként készítettek háromdimenziós digitális modellt egy vízzel elárasztott barlangról cseh szakemberek...","id":"20190515_geo_cz_chynovi_barlang_3d_modell_videogrammetria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03fbd4b-a375-43a8-8474-5eee4f4b8a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_geo_cz_chynovi_barlang_3d_modell_videogrammetria","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Ilyen sem volt még: 3D-ben lemodelleztek egy vízzel teli európai barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bba976-70d6-4899-823f-04a561ee0b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai szupersztár szerint le kellene zárni a Lánchidat, hogy többet senki ne tudjon felmászni a tetejére, mert neki túl könnyű dolga volt.\r

