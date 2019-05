Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"De a bíróság végzése ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, így a döntés nem végleges.","shortLead":"De a bíróság végzése ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, így a döntés nem végleges.","id":"20190528_Szabadlabra_akartak_helyezni_a_volt_olaszliszkai_lincselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eebb3a6-6f8a-4659-9fd3-34f966d51d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Szabadlabra_akartak_helyezni_a_volt_olaszliszkai_lincselot","timestamp":"2019. május. 28. 13:01","title":"Szabadlábra akarták helyezni a volt olaszliszkai lincselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932afeb-6664-4c50-9bf1-bd86ac384c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu-hoz is eljutott a pletyka, a Momentum elindítaná az egykori LMP-s társelnököt, Szél Bernadettet Tarlós István ellen. De a pletyka csak pletyka maradt, úgy tűnik.","shortLead":"A hvg.hu-hoz is eljutott a pletyka, a Momentum elindítaná az egykori LMP-s társelnököt, Szél Bernadettet Tarlós István...","id":"20190528_Szel_Bernadett_Nem_lesz_a_Momentum_fopolgarmesterjeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3932afeb-6664-4c50-9bf1-bd86ac384c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e67289-6847-4463-85ee-c50bfe826401","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Szel_Bernadett_Nem_lesz_a_Momentum_fopolgarmesterjeloltje","timestamp":"2019. május. 28. 15:38","title":"Szél Bernadett: Nem leszek a Momentum főpolgármester-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090261a-804f-4359-86d4-0b3751ec8406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét felütötte fejét az a Facebookon terjesztett átverés, amelyhez egy első ránézésre az Indexen megjelent cikket használnak. Valójában ismeretlen netes csalók által készített, az Index nevét és tipográfiáját ellopó weboldal(ak)ról van szó, melyen át pénzt igyekeznek kicsikarni az üzemeltetők.","shortLead":"Ismét felütötte fejét az a Facebookon terjesztett átverés, amelyhez egy első ránézésre az Indexen megjelent cikket...","id":"20190528_csalas_atveres_adathalaszat_kamu_facebook_hirdetes_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f090261a-804f-4359-86d4-0b3751ec8406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947079c4-bc73-4491-be7c-ffad8961e189","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_csalas_atveres_adathalaszat_kamu_facebook_hirdetes_index","timestamp":"2019. május. 28. 16:08","title":"Nehogy bedőljön a kamu Index-cikknek a Facebookon, lenyúlhatják a pénzét ismeretlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazai pályán játszottak.","shortLead":"Hazai pályán játszottak.","id":"20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee39d55-eb5b-4f13-a0ce-4c67b7c893ae","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","timestamp":"2019. május. 28. 07:53","title":"NHL: A Boston nyerte a nagydöntő első mérkőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS 13-ról, így már most tudni, mire számíthatnak majd ősztől a felhasználók. ","shortLead":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS...","id":"20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf46eb58-51aa-4a9a-91c9-a88008f4e300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","timestamp":"2019. május. 29. 10:33","title":"Már most tudni, milyen újdonságok lesznek az iOS 13-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel, hogy melyek a fix kamatozású hitelek. ","shortLead":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel...","id":"20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f30036-5353-46aa-bcf3-2bb3085fe51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","timestamp":"2019. május. 28. 21:09","title":"A magyarok többsége egyáltalán nincs képben a banki kamatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5784ea7-b6d4-4c93-8ec6-437badc3ca58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron a V4-ek vezetőivel egyeztetett az uniós csúcs előtt. ","shortLead":"Emmanuel Macron a V4-ek vezetőivel egyeztetett az uniós csúcs előtt. ","id":"20190528_Orban_Viktor_Emmanuel_Macron_V4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5784ea7-b6d4-4c93-8ec6-437badc3ca58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a892a3c-215b-4a33-bbe7-0f29893a0fbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Orban_Viktor_Emmanuel_Macron_V4","timestamp":"2019. május. 28. 18:28","title":"Legnagyobb ellenfelével is találkozott Orbán Brüsszelben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kíváncsi arra, hogyan alakultak az erőviszonyok az Európai Parlamentben az elmúlt években? Vagy arra, hogy a Fidesz hogyan teljesített az öt évvel ezelőtti eredményeihez képest? Nem kell tovább keresgélnie, nálunk egy helyen megtalál minden fontos adatot. ","shortLead":"Kíváncsi arra, hogyan alakultak az erőviszonyok az Európai Parlamentben az elmúlt években? Vagy arra, hogy a Fidesz...","id":"20190527_Europai_parlamenti_valasztasok_eredmenyei_infografikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0de4d6-ae1f-4a23-8afe-81b5ac675f94","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Europai_parlamenti_valasztasok_eredmenyei_infografikan","timestamp":"2019. május. 27. 18:00","title":"Mutatunk négy látványos infografikát az EP-választásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]