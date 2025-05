Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat marad 6,5 százalék. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és a gyengélkedő forint erre nem nyit teret.","shortLead":"Az alapkamat marad 6,5 százalék. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és...","id":"20250527_Granitszilardsagu-a-Varga-Mihaly-fele-alapkamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"9d0e319f-96e8-4c07-9a3b-2153b28e96b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_Granitszilardsagu-a-Varga-Mihaly-fele-alapkamat","timestamp":"2025. május. 27. 14:13","title":"Gránitszilárdságú a Varga Mihály-féle alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54be2bfc-51bc-4a49-b9c8-397bc30e3087","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig két kiállítást rendeztek be benne: az egyik a Bauhaus alkotóinak a második világháború idején készült munkáit, a másik pedig fotókon, dokumentumokon és használati tárgyakon keresztül a koncentrációs táborok életét és néhány holokauszttúlélő sorsát mutatja be.","shortLead":"Eddig két kiállítást rendeztek be benne: az egyik a Bauhaus alkotóinak a második világháború idején készült munkáit...","id":"20250527_Oskar-Schindler-loszergyar-holokauszt-muzeum-emlekhely-Schindler-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54be2bfc-51bc-4a49-b9c8-397bc30e3087.jpg","index":0,"item":"4268c6ff-1ab3-4637-9725-656766769a69","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_Oskar-Schindler-loszergyar-holokauszt-muzeum-emlekhely-Schindler-listaja","timestamp":"2025. május. 27. 14:28","title":"Holokausztmúzeummá alakítják Oskar Schindler egykori lőszergyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb5efdd-6636-47a3-b573-2dbb154b46ee","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A cinkotai rém viszonylag közismert, kisebbfajta híresség ő világszerte, nem igazán létezik olyan, a sorozatgyilkosok történetét feltáró könyv, ahol meg ne említenék. Ügyével kapcsolatban mégis több a kérdés, mint a megnyugtató válasz. Nem tudjuk, hány áldozata volt, ahogyan teljes bizonyossággal azt sem, hogy mi lett vele. Ráadásul az eltűnt személyek előkerítésének frontján a századfordulós magyar rendőrség sem muzsikált túl jól, sőt még egy olyan hibát is elkövettek, amit, ha nem követnek el, Kiss Béla története az első gyilkossága után véget érhetett volna.","shortLead":"A cinkotai rém viszonylag közismert, kisebbfajta híresség ő világszerte, nem igazán létezik olyan, a sorozatgyilkosok...","id":"20250527_Szazadfordulos-bunugyek-kiss-bela-cinkota-sorozatgyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb5efdd-6636-47a3-b573-2dbb154b46ee.jpg","index":0,"item":"78be1f07-7116-447c-a5e4-5eb591fd0106","keywords":null,"link":"/360/20250527_Szazadfordulos-bunugyek-kiss-bela-cinkota-sorozatgyilkos","timestamp":"2025. május. 27. 20:17","title":"Kiss Béla, a magyar Kékszakáll, aki bádoghordókban tárolta az áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Molnár Ferenc Caramel szerint vissza kellene váltani 5-ös sebességből 1-esbe, mert rohanunk a szakadék felé.","shortLead":"Molnár Ferenc Caramel szerint vissza kellene váltani 5-ös sebességből 1-esbe, mert rohanunk a szakadék felé.","id":"20250527_caramel-lejaratas-borfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a.jpg","index":0,"item":"a2de727a-7750-455c-814f-68539188fcbc","keywords":null,"link":"/elet/20250527_caramel-lejaratas-borfesztival","timestamp":"2025. május. 27. 20:37","title":"Caramel: Az én lejáratásom sem azt üzeni, hogy véleményszabadság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdd7f00-45c5-46d0-9aa5-96bb47f41b6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth László szerint a fiatal rapper visszaél a népszerűségével, és drogmarketingre használja ezt. ","shortLead":"Horváth László szerint a fiatal rapper visszaél a népszerűségével, és drogmarketingre használja ezt. ","id":"20250527_Pogany-Indulo-Horvath-Laszlo-drogugyi-kormanybiztos-fuvezes-bunreszesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbdd7f00-45c5-46d0-9aa5-96bb47f41b6c.jpg","index":0,"item":"4ce54773-98ed-451f-9725-e647aca4ff61","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Pogany-Indulo-Horvath-Laszlo-drogugyi-kormanybiztos-fuvezes-bunreszesseg","timestamp":"2025. május. 27. 12:46","title":"„Ez már nem művészi szabadság, sokkal inkább bűnrészesség” – mondja Pogány Indulóról a drogügyi kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964ff68e-94d0-4717-825e-aecee3da3be4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan tesztet fejlesztettek, ami a menstruációs vér összetételét elemzi ki, így akár a daganatos megbetegedés is kimutatható.","shortLead":"Svájci kutatók olyan tesztet fejlesztettek, ami a menstruációs vér összetételét elemzi ki, így akár a daganatos...","id":"20250527_menstruacio-ver-elemzes-vizsgalat-diagnosztika-menstruai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/964ff68e-94d0-4717-825e-aecee3da3be4.jpg","index":0,"item":"bacdd661-d490-4e45-86f6-14f82cfb7ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_menstruacio-ver-elemzes-vizsgalat-diagnosztika-menstruai","timestamp":"2025. május. 27. 18:03","title":"Kielemzi a menstruációt az új egészségügyi betét, életet menthet a fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A többség azonban úgy gondolja, hogy a volt jegybankelnök és családja meg fogják úszni az ügyet.","shortLead":"A többség azonban úgy gondolja, hogy a volt jegybankelnök és családja meg fogják úszni az ügyet.","id":"20250528_matolcsy-mnb-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346.jpg","index":0,"item":"03c45a0f-6b1d-40e8-85ae-f8b9719f6b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_matolcsy-mnb-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. május. 28. 07:43","title":"Népszava: 80 százalék szerint Matolcsynak büntetőjogi felelőssége van az MNB-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a","c_author":"Seres Szilvia ","category":"360","description":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra lelhetünk. A feldolgozott adatok révén hálózatok, összefüggések mutathatnak rá a valóság rejtett folyamataira. Azt, hogy fontos-e a művészek, a művészeti intézmények számára az adat, az adatvezéreltség és a hálózatkutatás, jól mutatja, hogy a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé idei „arculatát” egy adatvezérelt kutatás és annak online platformja adja, amelyet Barabási Albert-László és csapata készített el. Ez a Giardini Központi Pavilonjának homlokzatát helyettesíti, az ugyanis felújítása miatt zárva tart.","shortLead":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra...","id":"20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a.jpg","index":0,"item":"e3524d07-caff-44b0-bce5-a26ba301b892","keywords":null,"link":"/360/20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","timestamp":"2025. május. 28. 14:30","title":"Adatművészek Velencében, „Covid-apostolok” Budapesten – interjú Barabási Albert-László hálózatkutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]