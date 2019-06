Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5591f4f-6ae3-4c15-acb2-349eed69eb9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már néhány ezer forintért is vásárolható olyan biztonságtechnikai megoldás autónkhoz, amely jelentősen megkönnyítheti életünket. A kísérő- vagy hazakísérő fény is egyike az ilyen okosságoknak.","shortLead":"Már néhány ezer forintért is vásárolható olyan biztonságtechnikai megoldás autónkhoz, amely jelentősen megkönnyítheti...","id":"20190621_hazakisero_feny_elektronika_coming_home_modul_elonye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5591f4f-6ae3-4c15-acb2-349eed69eb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4850547c-58d6-4180-84d8-0b78e4d96a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_hazakisero_feny_elektronika_coming_home_modul_elonye","timestamp":"2019. június. 21. 12:00","title":"Ezzel a kis praktikus autós megoldással ott is remekül fog látni, ahol egy szikrányi fény sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","shortLead":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","id":"20190622_tujazas_combino_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d3b4a-a772-4d06-915b-408ce911ab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_tujazas_combino_villamos","timestamp":"2019. június. 22. 07:59","title":"Élőben közvetítették, ahogy egy fiú tujázott a Combinón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életmódguru a Heteknek adott interjúban fejtette ki, hogy az állatok nem egyenrangúak az emberekkel, hiszen az állatok táplálékok.","shortLead":"Az életmódguru a Heteknek adott interjúban fejtette ki, hogy az állatok nem egyenrangúak az emberekkel, hiszen...","id":"20190621_Schobert_Norbert_nem_iteli_el_a_veganokat_de_szerinte_ez_egy_szelsoseges_divat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d5728e-ba2e-4f30-8b23-47dc5f967602","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Schobert_Norbert_nem_iteli_el_a_veganokat_de_szerinte_ez_egy_szelsoseges_divat","timestamp":"2019. június. 21. 12:22","title":"Schobert Norbert nem ítéli el a vegánokat, de szerinte ez egy szélsőséges divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618ee900-b581-4c29-93f5-ef17531ce4dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csúnyán legázolták a veteményt, rájuk is hívták a rendőrséget.","shortLead":"Csúnyán legázolták a veteményt, rájuk is hívták a rendőrséget.","id":"20190621_Tankok_leptek_meg_a_roman_parasztokat_a_kukoricasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618ee900-b581-4c29-93f5-ef17531ce4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20badc96-8b3e-4f92-9736-69ede64fc1f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Tankok_leptek_meg_a_roman_parasztokat_a_kukoricasban","timestamp":"2019. június. 21. 14:39","title":"Tankok lepték meg a román parasztokat a kukoricásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta E. Jean Carroll amerikai írónőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház...","id":"20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735b994-2ce4-4568-b383-70e54e6af550","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","timestamp":"2019. június. 22. 10:27","title":"Nemi erőszakkal vádolják Trumpot, az elnök cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","shortLead":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","id":"20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6a53b0-044e-4c4c-a808-d7347f71c13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","timestamp":"2019. június. 21. 16:37","title":"Ha az 1-es villamossal szokott közlekedni, van egy nem túl jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 89 éves korában elhunyt rendező évekig küzdött a betegségével.","shortLead":"A 89 éves korában elhunyt rendező évekig küzdött a betegségével.","id":"20190621_Horvath_Adam_utolso_napjairol_beszelt_Csuros_Karola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a90ac0b-3b69-40c5-9cf1-bd67abd8afef","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Horvath_Adam_utolso_napjairol_beszelt_Csuros_Karola","timestamp":"2019. június. 21. 08:59","title":"Horváth Ádám utolsó napjairól beszélt Csűrös Karola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e484ad-1ee8-4bfb-a05e-ad29acc3911c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhagyott halászhálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja a Tirrén-tengeren az olasz partoknál, Lazio tartomány magasságában – közölte a Marevivo olasz környezetvédelmi szervezet. Az anyaállat valószínűleg a borját szerette volna kiszabadítani.","shortLead":"Elhagyott halászhálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja a Tirrén-tengeren az olasz partoknál, Lazio...","id":"20190622_elhagyott_halaszhalo_kisertethalo_nagy_ambrascet_es_borja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e484ad-1ee8-4bfb-a05e-ad29acc3911c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11d1152-12df-4030-af0f-eb5b04e12dca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_elhagyott_halaszhalo_kisertethalo_nagy_ambrascet_es_borja","timestamp":"2019. június. 22. 09:03","title":"Szívszorító tragédia: elhagyott hálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]