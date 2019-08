Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Több ezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","shortLead":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","id":"20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddbd9bb-cc3b-47f7-843a-25277f11e6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:26","title":"Több megyére is figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","shortLead":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","id":"20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0995b15-1448-4003-bc25-11da64722140","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:22","title":"Milliók rémálma történt meg ezzel a kínai kisfiúval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig, először külföldön váltak ismertté, a hazai zenei véráramba pedig A Dal után kerültek be. Egy-egy ügy apropóján ők is felemelik a hangjukat a rasszizmus ellen, de nem akarnak polgárjogi harcosokká válni. A zenekar vezetőjével, Oláh Józseffel, és menedzserükkel, László Sándorral beszélgettünk, többek között az új Parno Graszt-albumról.","shortLead":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig...","id":"20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a70a1d-28ee-42fb-93e1-ca3264c2c73d","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:00","title":"Nem tanultunk zenélni, mi csak csapatjuk – Parno Graszt-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért büntette, mert korábban elmenekült a vihar elől.","shortLead":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért...","id":"20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64238ede-6a01-4080-9eff-4baa62fbef93","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:23","title":"Már lovat is húzott a kocsija után a kutyáját megkínzó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","shortLead":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","id":"20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14835742-6236-4dad-8a14-d827a0f08de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:09","title":"Együtt próbálja Ausztrália, az USA és Japán lenyomni Kínát egy stratégiai jelentőségű ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a6773-33e5-4e8f-96d3-efccd658d2dd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"1993-ban kapott Nobel-díjat az amerikai valóság megjelenítéséért. ","shortLead":"1993-ban kapott Nobel-díjat az amerikai valóság megjelenítéséért. ","id":"20190806_Meghalt_Toni_Morrison_Nobeldijas_irono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66a6773-33e5-4e8f-96d3-efccd658d2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc9676-948d-4bb3-a832-453325e6b36f","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_Meghalt_Toni_Morrison_Nobeldijas_irono","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:29","title":"Meghalt Toni Morrison Nobel-díjas írónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","shortLead":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","id":"20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4204e-4407-4403-8c44-ba6bde70cdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:41","title":"Egy magyar építette Európa egyik legmodernebb luxuskikötőjét – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]