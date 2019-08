Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó ütőképes magyar haderő, a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr vezette feldunai magyar hadsereg Rüdiger (Rigyiger) orosz lovassági tábornoknak, ezzel elbukott a szabadságharc.","shortLead":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó...","id":"20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bcdbbf-e566-4042-a68b-b212c4329401","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:55","title":"Görgei 170 éve tette le a fegyvert Világosnál, és azt remélte, a győztesek csak őt végzik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","shortLead":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","id":"20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97469a04-3d7e-4a00-9e24-7377cb51e8da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:21","title":"Zöld rendszámos, 680 lóerős új divatterepjáró a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár nem csak pletyka, tényleg összeállt a Samsung és a Xiaomi, együttműködésük gyümölcse pedig egy 108 megapixeles fotószenzor lett. Kezdhetjük temetni a 12 és 16 megapixeles fénylesőket.","shortLead":"Immár nem csak pletyka, tényleg összeállt a Samsung és a Xiaomi, együttműködésük gyümölcse pedig egy 108 megapixeles...","id":"20190812_xiaomi_samsung_isocell_bright_hmx_108_megapixel_kameraszenzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63265864-6d21-4440-aa00-07b676774865","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_xiaomi_samsung_isocell_bright_hmx_108_megapixel_kameraszenzor","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:10","title":"Jönnek a 108 megapixeles mobilok, érezhető lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","shortLead":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","id":"20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e62c50-819d-4734-94d5-bcc1f9a1ab10","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:36","title":"Neymar madridi leigazolása felfordulást okozhat a játékospiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyre kelendőbbek a minőségi sörök is.","shortLead":"És egyre kelendőbbek a minőségi sörök is.","id":"20190813_A_kanikulaban_akar_a_szokasos_haromszorosat_is_eladjak_asvanyvizbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33accd4d-e69d-40b5-b018-fe7ddbe84773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_kanikulaban_akar_a_szokasos_haromszorosat_is_eladjak_asvanyvizbol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:20","title":"A kánikulában akár a szokásos háromszorosát is eladják ásványvízből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antivírusokat vizsgáló független AV-Test új mérései szerint még a fizetősök közt se nagyon akad hatékonyabb szoftver a Microsoft által teljesen ingyenesen biztosított Windows 10-es Defendernél.","shortLead":"Az antivírusokat vizsgáló független AV-Test új mérései szerint még a fizetősök közt se nagyon akad hatékonyabb szoftver...","id":"20190813_windows_10_defender_virusirto_teszt_melyik_a_legjobb_virusirto_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213f74b0-64d1-41e5-8b19-f8c0088fd1d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_windows_10_defender_virusirto_teszt_melyik_a_legjobb_virusirto_most","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:03","title":"Windows 10 van a gépén? Akkor talán jobb, ha nem telepít rá külsős vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Bankmonitor / Csányi Franciska","category":"kkv","description":"Saját tőkét, saját pénzt befektetni nagyon drága, mert a tulajdonosok átlagos hozamelvárása ma éves 15–30 százalék között mozog a kkv-szegmensben. Nem véletlen tehát, hogy még azok is, akiknek egyébként volna elegendő saját forrása, sokkal inkább preferálják a ma akár 4 százalék körüli fix kamatozással elérhető cégfelvásárlási hiteleket.","shortLead":"Saját tőkét, saját pénzt befektetni nagyon drága, mert a tulajdonosok átlagos hozamelvárása ma éves 15–30 százalék...","id":"20190812_Cegvasarlas_hitelbol_ezeken_mulik_az_igenyles_sikere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e38a9-4c33-4289-b8aa-173e0e40ee95","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Cegvasarlas_hitelbol_ezeken_mulik_az_igenyles_sikere","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:45","title":"Cégvásárlás hitelből: ezeken múlik az igénylés sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának a Samsung. Az újításokról ugyan írni is lehet, de sokkal jobban be lehet mutatni a funkciókat néhány videórészlettel.","shortLead":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának...","id":"20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b0d52-162c-49cb-90be-e39b59b76666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:33","title":"Ilyen videókat lehet csinálni a Samsung Galaxy Note10-zel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]