Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","shortLead":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","id":"20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c01c4b-6a27-49c6-bd3d-170d36284569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:03","title":"Sarki jégtáblákba lefúrva is találtak mikroműanyagokat kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fia posztolt róla egy képet az Instagramon.","shortLead":"A fia posztolt róla egy képet az Instagramon.","id":"20190814_Alain_Delon_mar_mosolyog_az_agyverzese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5075407-1921-4e7b-a6c9-bfbfc9db7bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Alain_Delon_mar_mosolyog_az_agyverzese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:59","title":"Alain Delon már mosolyog az agyvérzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b84d34-7f9b-43ba-82a5-869be477ee53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyítási eljárást kezdeményeznek. ","shortLead":"Bizonyítási eljárást kezdeményeznek. ","id":"20190814_Vorosiszapper_13_vadlott_eseteben_fellebbez_az_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b84d34-7f9b-43ba-82a5-869be477ee53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59f068b-f186-41c3-ac8b-480ba97a6b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Vorosiszapper_13_vadlott_eseteben_fellebbez_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:12","title":"Vörösiszapper: 13 vádlott esetében fellebbez az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574c0214-c094-4b2d-b138-862905cb0f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akció kiötlője így akarta megleckéztetni a drága autó sofőrjét.","shortLead":"Az akció kiötlője így akarta megleckéztetni a drága autó sofőrjét.","id":"20190813_Bevasarlokocsit_tettek_egy_mozgasserult_helyen_parkolo_autora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=574c0214-c094-4b2d-b138-862905cb0f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db99812-09cf-46ca-a288-6dd208c1629c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Bevasarlokocsit_tettek_egy_mozgasserult_helyen_parkolo_autora","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:47","title":"Bevásárlókocsit tettek egy autóra, amiért mozgássérült helyen parkolt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most még nyitva a klub, kérdés, meddig.","shortLead":"Most még nyitva a klub, kérdés, meddig.","id":"20190815_Minden_a_tervek_szerint_halad__irtak_az_Aurora_bezarasarol_Jozsefvaros_polgarmesterenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86717f2-b018-4daf-8aca-134ec72d85e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Minden_a_tervek_szerint_halad__irtak_az_Aurora_bezarasarol_Jozsefvaros_polgarmesterenek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:40","title":"„Minden a tervek szerint halad” – írták az Auróra bezárásáról Józsefváros polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","shortLead":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","id":"20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed40b7be-a095-406c-a733-5867cdabaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:31","title":"Fideszes és MSZP-s kihívója is lesz Gémesi Györgynek Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49eb1d-494d-446c-9b58-37db82aabfad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napon át feküdt az egyik brit tó mélyén az az iPhone X-es, amit egy környéken dolgozó férfi ejtett a vízbe. A búvárok akadtak rá a mobilra.","shortLead":"Néhány napon át feküdt az egyik brit tó mélyén az az iPhone X-es, amit egy környéken dolgozó férfi ejtett a vízbe...","id":"20190814_apple_iphone_x_okostelefon_buvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb49eb1d-494d-446c-9b58-37db82aabfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92426d88-6fcb-4519-bc57-270d88405ee2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_apple_iphone_x_okostelefon_buvar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:03","title":"iPhone X-re bukkantak egy tó fenekén a brit búvárok, igencsak meglepődtek, amikor bekapcsolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","shortLead":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","id":"20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a768c267-0d4d-4c59-ac8a-8fb996512b22","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:33","title":"Búcsú egy újabb tévhittől: a kalcium nem használ az allergiás tünetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]