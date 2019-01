Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott interjújában arról is beszélt, mit érzett, amikor egy fanatikus Trump-hívő csőbombát küldött neki. ","shortLead":"A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott...","id":"20190106_De_Niro_szerint_Trump_rasszista_es_a_feher_felsobbrenduseget_hirdeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6d8ee6-b245-4c27-995e-3d01ce0a9e43","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_De_Niro_szerint_Trump_rasszista_es_a_feher_felsobbrenduseget_hirdeti","timestamp":"2019. január. 06. 17:55","title":"De Niro szerint Trump rasszista és a fehér felsőbbrendűséget hirdeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acca4e2-c98f-43e4-b85e-cacbde0b8655","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Alig pár hete tették közzé a 2019-es Év Autója díj jelöltjeit, amelyek közt ott van a dél-koreai cég új kompaktja is. Mi is megszavaztattuk az olvasókat, és ezek után sejthető talán, ki lett a nyertes. Megnéztük, mitől ekkora favorit mára a Kia.","shortLead":"Alig pár hete tették közzé a 2019-es Év Autója díj jelöltjeit, amelyek közt ott van a dél-koreai cég új kompaktja is...","id":"20190106_kia_ceed_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2acca4e2-c98f-43e4-b85e-cacbde0b8655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d0b8d5-a03a-48ff-a050-7449c7af97d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190106_kia_ceed_teszt","timestamp":"2019. január. 06. 12:30","title":"Kia Ceed-teszt: van, akinek már most az év autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac505d5-40e1-4382-aaec-7a8a49de2941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW lassanként csak előrukkol luxusautójának frissített változatával. Egy kis ízelítő kiszivárgott valahogy.","shortLead":"A BMW lassanként csak előrukkol luxusautójának frissített változatával. Egy kis ízelítő kiszivárgott valahogy.","id":"20190107_Kemfoton_a_friss_BMW_7es__meg_nagyobbak_azok_a_vesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac505d5-40e1-4382-aaec-7a8a49de2941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8e56ef-45e9-49dc-b4e7-fa3840b0eb11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Kemfoton_a_friss_BMW_7es__meg_nagyobbak_azok_a_vesek","timestamp":"2019. január. 07. 12:22","title":"Kémfotón a friss BMW 7-es – még nagyobbak azok a vesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","shortLead":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","id":"20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6fdb62-c2f0-4631-8b25-88f6dd358707","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","timestamp":"2019. január. 07. 08:57","title":"Későn szóltak az orvosoknak egy szabályváltozásról, a gyógyszertárban lehet baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9413e946-34f5-4cb1-a256-9940fae68ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év egyik izgalmas technológiai eseményét a Samsung se hagyja ki, három új monitort is visz magával Las Vegasba. Köztük egy olyat, amely a kis munkafelülettel rendelkezők számára lehet ideális társ.","shortLead":"Az év egyik izgalmas technológiai eseményét a Samsung se hagyja ki, három új monitort is visz magával Las Vegasba...","id":"20190106_samsung_space_monitor_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9413e946-34f5-4cb1-a256-9940fae68ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1d46c-4093-44d5-a431-9dc8f25c2d9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190106_samsung_space_monitor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 00:03","title":"Kevés a hely az asztalán? Akkor nézze meg a Samsung új monitorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b52cb69-365b-47cf-a4bd-ee6d0b4617e8","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Megtalálják a módját az érdekképviseletek, hogy leálljon az ország, még akkor is, ha most nehezebb sztrájkot szervezni. Ezt mondta az RTL Híradónak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.","shortLead":"Megtalálják a módját az érdekképviseletek, hogy leálljon az ország, még akkor is, ha most nehezebb sztrájkot szervezni...","id":"20190106_A_nehezsegek_ellenere_is_megszervezik_a_sztrajkokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b52cb69-365b-47cf-a4bd-ee6d0b4617e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48350ec4-cc51-4e1a-839e-6464cc3c285b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_nehezsegek_ellenere_is_megszervezik_a_sztrajkokat","timestamp":"2019. január. 06. 19:14","title":"A nehézségek ellenére is megszervezik a sztrájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6df10e-17c4-4099-b525-9587ca932095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indoklás egyelőre nincs, de a hithű muzulmánnak tartott V. Muhammad állítólag feleségül vett egy volt orosz szépségkirálynőt.","shortLead":"Indoklás egyelőre nincs, de a hithű muzulmánnak tartott V. Muhammad állítólag feleségül vett egy volt orosz...","id":"20190106_Derult_egbol_egy_orosz_feleseg_Lemondott_Majazia_uralkodoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6df10e-17c4-4099-b525-9587ca932095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38054be-95f6-4c49-be01-21b2f66cf5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Derult_egbol_egy_orosz_feleseg_Lemondott_Majazia_uralkodoja","timestamp":"2019. január. 06. 13:49","title":"Derült égből egy orosz feleség? Lemondott Malajzia uralkodója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Ez legalább 2 hónap csúszás az eredeti tervhez képest. Utána következik majd a déli (Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér) közötti 3-as metró-szakasz felújítása, tudtuk meg a BKV-tól. A teljes rekonstrukció 2022-re fejeződhet be.","shortLead":"Ez legalább 2 hónap csúszás az eredeti tervhez képest. Utána következik majd a déli (Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér...","id":"20190105_Ha_minden_jol_megy_marciusban_mar_metrozhatunk_Ujpestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a5ac88-150d-4848-9448-8d751347399a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_Ha_minden_jol_megy_marciusban_mar_metrozhatunk_Ujpestre","timestamp":"2019. január. 07. 06:10","title":"Ha minden jól megy, márciusban már metrózhatunk Újpestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]