A Legfőbb Ügyészség elutasította a budaörsi járási ügyészekkel szemben benyújtott elfogultsági indítványunkat, de felvázoltak egy új értelmezést, miszerint az ügyészek tehetnének olyan indítványt, amely a megegyezés irányába mozdíthatná el az ügyet – összegezte a Blikknek Galambos Lajos , aki pozitívnak tartja a Legfőbb Ügyészség álláspontját.

Mint mondja, azt nem tudja elképzelni, hogy visszatérjen a börtönbe, ám ha felfüggesztett börtönbüntetést helyeznének kilátásba, valószínűleg beadná a derekát.

A mulatós sztár továbbra is ártatlannak vallja magát, de nem akar még évekig bíróságra járni. “Hibát követnék el, ha abba belemennék, milyen ügyészi ajánlatot tartanék elfogadhatónak, hiszen most is felmentő ítéletben reménykedem, de ha egy felfüggesztett szabadságvesztéssel pontot lehetne tenni az ügy végére, lenyelném a békát” – ismerte el.

A 2017 januárjára elkészült vádiratban a Budaörsi Járási Ügyészség 2–12 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását indítványozta Galambos Lajossal szemben. Szakértői becslések alapján a zenész 30 millió forintnyi áramot, 4,7 millió forintnyi földgázt és 16 millió forintnyi vezetékes vizet tulajdonított el.

