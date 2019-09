Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi juttatás ötlete. Az idők azonban változnak, és így az erősen kampánymintázatú húzások is, így ma már ott tartunk, hogy a hosszú távú elköteleződés helyett elég egy 9 ezer forintos rezsiutalvány is. ","shortLead":"Évekkel ezelőtt a kormányoknak valahogy mindig pont a választások előtt ugrott be a nyugdíjemelés, illetve a13. havi...","id":"20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742ac3d0-71fe-49b2-b114-9f257244d9a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_nyugdij_rezsiutalvany_nyugdjasok_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:30","title":"Mennyit ér egy nyugdíjas hálája? – kis magyar választási ajándéktörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe. Annyit tudni, hogy a korábban elkészült változat nem volt elég hazafias, ezért felkérték Takarót a ráncfelvarrásra. Nyáron viszont minden magyar szakos szakértő felállt emiatt.","shortLead":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe...","id":"20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7821384e-d293-4012-9b7b-4e64448b90d8","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:27","title":"Nemzeti alaptanterv: nem dolgoznak tovább Takaró Mihállyal a magyaros szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várakozáson felüli a kereslet az iPhone 11 iránt. Ez egyrészt nagyon jó hír az Apple-nek, de banki elemzők a hátulütőjére is figyelmeztetnek.","shortLead":"Várakozáson felüli a kereslet az iPhone 11 iránt. Ez egyrészt nagyon jó hír az Apple-nek, de banki elemzők...","id":"20190926_apple_iphone11_ertekesitesi_siker_iphone_ar_csokkenese_asp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae4f42b-0b21-42a5-8186-e5b82c0c396d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_apple_iphone11_ertekesitesi_siker_iphone_ar_csokkenese_asp","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:03","title":"Viszik, mint a cukrot az iPhone 11-et, és ez gond lehet az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1240c8-0472-49f0-a2df-1cde74c1b9da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rajta kívül még három magas rangú politikust ítéltek börtönbüntetésre.","shortLead":"Rajta kívül még három magas rangú politikust ítéltek börtönbüntetésre.","id":"20190925_Tizenot_evet_kapott_a_volt_algeriai_elnok_testvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1240c8-0472-49f0-a2df-1cde74c1b9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eae053-b712-451c-8285-40fddb75ae63","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Tizenot_evet_kapott_a_volt_algeriai_elnok_testvere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:18","title":"Tizenöt évet kapott a volt algériai elnök testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utat és csapadéklevezető rendszert épít a tiszakécskei Hódút.","shortLead":"Utat és csapadéklevezető rendszert épít a tiszakécskei Hódút.","id":"20190926_Ujabb_NERepitoember_jelent_meg_a_debreceni_BMWgyar_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a5e6d-b338-4e6f-bdb6-ce5cda5eb2bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Ujabb_NERepitoember_jelent_meg_a_debreceni_BMWgyar_korul","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:05","title":"Újabb NER-építőember jelent meg a debreceni BMW-gyár körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vége a Lapcomnak és a Ripost Mediának is.","shortLead":"Vége a Lapcomnak és a Ripost Mediának is.","id":"20190925_Bejegyeztek_a_KESMAcegek_beolvadasat_a_Mediaworksbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71cd638-659d-4460-9fe2-b61112a74947","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Bejegyeztek_a_KESMAcegek_beolvadasat_a_Mediaworksbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:57","title":"Bejegyezték a KESMA-cégek beolvadását a Mediaworksbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben évről évre egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot.","shortLead":"Miközben évről évre egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot.","id":"20190925_A_korabbinal_tobb_adoegyszazalekot_kaptak_az_Etikus_Adomanygyujto_Szervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e86c760-9e8e-4cb4-af19-fe3ae23466ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_korabbinal_tobb_adoegyszazalekot_kaptak_az_Etikus_Adomanygyujto_Szervezetek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:05","title":"A korábbinál több adóegyszázalékot kaptak az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyesület szerint kifejezetten káros volt Vári György posztja, mert miközben az áldozatokat ezzel újabb sérelem érte, őt nyilvánosan támogatásukról biztosították ismerősei. ","shortLead":"Az egyesület szerint kifejezetten káros volt Vári György posztja, mert miközben az áldozatokat ezzel újabb sérelem...","id":"20190925_Felhaboritonak_es_karosnak_tartja_a_diakjat_zaklato_volt_tanar_vallomasat_a_Patent_Egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a925334-c5ec-4382-8cd3-e61216dae561","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Felhaboritonak_es_karosnak_tartja_a_diakjat_zaklato_volt_tanar_vallomasat_a_Patent_Egyesulet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:47","title":"Felháborítónak és károsnak tartja a diákját zaklató volt tanár vallomását a Patent Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]