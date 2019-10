Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez időjárás-előrejelzés, nem választási hír.","shortLead":"Ez időjárás-előrejelzés, nem választási hír.","id":"20191014_Kodbe_borul_NyugatMagyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216f127f-91a9-44e2-8aa5-e15e4018778d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Kodbe_borul_NyugatMagyarorszag","timestamp":"2019. október. 14. 05:56","title":"Ködbe borul Nyugat-Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Optimistán várja az önkormányzati választás eredményét a Szegedet 17 éve irányító, szocialista polgármester, Botka László.","shortLead":"Optimistán várja az önkormányzati választás eredményét a Szegedet 17 éve irányító, szocialista polgármester, Botka...","id":"20191013_Botka_Laszlo_nem_foglalkozom_az_ellenfelekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aa5876-3381-4b66-87c3-3b060d7de773","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Botka_Laszlo_nem_foglalkozom_az_ellenfelekkel","timestamp":"2019. október. 13. 10:36","title":"Botka László: nem foglalkozom az ellenfelekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d693d9f6-8a7f-4842-ae59-edaa71d95edb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"57 éves volt.","shortLead":"57 éves volt.","id":"20191013_Meghalt_Sara_Danius_az_irodalmi_Nobeldijat_odaitelo_testulet_elso_noi_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d693d9f6-8a7f-4842-ae59-edaa71d95edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe51c79-35f4-49c0-9d36-af11741233e8","keywords":null,"link":"/kultura/20191013_Meghalt_Sara_Danius_az_irodalmi_Nobeldijat_odaitelo_testulet_elso_noi_vezetoje","timestamp":"2019. október. 13. 14:25","title":"Meghalt Sara Danius, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület első női vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet megérteni – állítja Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta és szerzőtársa új könyvükben. Olyan mentalitást közvetítenek, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet, az egymásra hangolódás, az empatikus hozzáállás és az elfogadás.","shortLead":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet...","id":"20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee074acf-d88a-446b-b1a2-0f47e01227e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","timestamp":"2019. október. 13. 20:15","title":"Ha az érzelmi egyensúly helyreáll, megszűnnek a tünetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál szerint Budapest is azt példázza, hogy a nagyvárosok már nem hódolnak be a keményvonalas nacionalista retorikának. ","shortLead":"A portál szerint Budapest is azt példázza, hogy a nagyvárosok már nem hódolnak be a keményvonalas nacionalista...","id":"20191013_Bloomberg_orban_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21995de3-5d29-4908-a758-e6599ae46b08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Bloomberg_orban_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 23:50","title":"Bloomberg: a vereség jelzés a civileket elnyomó, a médiát uraló Orbán számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851351d-6fce-44e8-a206-81b224ea0649","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók óvatosságra intenek, mert az időjárás kedvez újabb tüzek fellobbanásának.","shortLead":"A tűzoltók óvatosságra intenek, mert az időjárás kedvez újabb tüzek fellobbanásának.","id":"20191013_Mar_harom_halalos_aldozatot_szedett_eddig_a_Kaliforniaban_pusztito_tuzvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a851351d-6fce-44e8-a206-81b224ea0649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa4584-233f-430a-8e0b-5210b8f0dd6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_harom_halalos_aldozatot_szedett_eddig_a_Kaliforniaban_pusztito_tuzvesz","timestamp":"2019. október. 13. 15:05","title":"Már három halálos áldozata van a Kaliforniában pusztító tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","shortLead":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","id":"20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4af005-b162-4e4a-a98c-27bc13867fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","timestamp":"2019. október. 14. 05:06","title":"35 halálos áldozata van a tájfunnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"A részvételi arány az önkormányzati választáson leginkább a 2006-os mutatókra emlékeztet. Akkor az ország és Budapest eltérően szavazott. Ugyanakkor kérdéses, hogy minden ellenzéki fölsorakozott-e Karácsony mögött. ","shortLead":"A részvételi arány az önkormányzati választáson leginkább a 2006-os mutatókra emlékeztet. Akkor az ország és Budapest...","id":"20191013_Mi_tudhato_a_reszveteli_adatokbol_kora_delutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc42574-f02f-42eb-b2ea-2fa1ba39893a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Mi_tudhato_a_reszveteli_adatokbol_kora_delutan","timestamp":"2019. október. 13. 14:22","title":"Mi tudható a részvételi adatokból kora délután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]