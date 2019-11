Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3e2aa00-2e89-44a8-91c1-158bbff4e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örül Karácsony tárgyalási készségének Baán László, a Liget Projektért felelős kormánybiztos, bízik a kompromisszumban. Szerinte a Városliget attól különleges, hogy nem körülötte, hanem benne épültek mindig is épületek.\r

\r

","shortLead":"Örül Karácsony tárgyalási készségének Baán László, a Liget Projektért felelős kormánybiztos, bízik a kompromisszumban...","id":"20191101_A_Liget_Projekt_felelose_szerint_a_Varosligetet_ugy_lehet_a_legjobban_megorizni_ha_meg_tobb_epuletet_teszunk_bele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e2aa00-2e89-44a8-91c1-158bbff4e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a29b9b-b199-4f34-b753-aad9d104b820","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_A_Liget_Projekt_felelose_szerint_a_Varosligetet_ugy_lehet_a_legjobban_megorizni_ha_meg_tobb_epuletet_teszunk_bele","timestamp":"2019. november. 01. 16:18","title":"A Liget Projekt felelőse szerint a Városligetet felújítással, új épületek emelésével lehet megőrizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fővárosi Szent István-parkba lassan elkészülő Szent István-szobor felállítását átgondolná Karácsony Gergely, ami nem tetszik a Jobbiknak.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi Szent István-parkba lassan elkészülő Szent István-szobor felállítását átgondolná Karácsony Gergely, ami nem...","id":"20191101_Szent_Istvanszobor_a_XIII_keruletben_itt_lehet_az_elso_repedes_a_fovarosi_ellenzeki_osszefogason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08a4545-59a8-4b77-9c58-bf84f1bd7e8f","keywords":null,"link":"/kultura/20191101_Szent_Istvanszobor_a_XIII_keruletben_itt_lehet_az_elso_repedes_a_fovarosi_ellenzeki_osszefogason","timestamp":"2019. november. 01. 20:59","title":"Szent István-szobor a XIII. kerületben: itt lehet az első repedés a fővárosi ellenzéki összefogáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87af86d3-25f5-44a5-8ab0-bf9554eb029d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Asiagói-fennsíkról hozzák, ahol tavaly ősszel hatalmas viharok tomboltak.","shortLead":"Az Asiagói-fennsíkról hozzák, ahol tavaly ősszel hatalmas viharok tomboltak.","id":"20191031_vatikan_karacsonyfa_asiago_fennsik_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87af86d3-25f5-44a5-8ab0-bf9554eb029d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f594f12-07a1-432d-ae5b-a2aa36d1d807","keywords":null,"link":"/elet/20191031_vatikan_karacsonyfa_asiago_fennsik_vihar","timestamp":"2019. október. 31. 21:56","title":"Igazán különleges karácsonyfája lesz a Vatikánnak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek teljesítményt tudhat magáénak.","shortLead":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek...","id":"20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6efbf07-369f-420c-825d-84d4b10764ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","timestamp":"2019. október. 31. 19:03","title":"A PS4 minden idők második legnépszerűbb konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ca1c0c-4acc-4388-9224-ec94f5b469ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amit tett, nemcsak ritka, de nagylelkű is.","shortLead":"Amit tett, nemcsak ritka, de nagylelkű is.","id":"20191102_Egy_huszarvagassal_mentette_meg_a_Halloweent_egy_kisfiu_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ca1c0c-4acc-4388-9224-ec94f5b469ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00ee5e5-7124-4afb-aa44-d5a5b769c387","keywords":null,"link":"/elet/20191102_Egy_huszarvagassal_mentette_meg_a_Halloweent_egy_kisfiu_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. november. 02. 09:03","title":"Egy huszárvágással mentette meg a halloweent egy kisfiú az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6f1cc5-aa2b-4cb5-828d-7869fb25168e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191031_Meg_mindig_HVGert_kialtanak_a_Mahiroszlopok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6f1cc5-aa2b-4cb5-828d-7869fb25168e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0359b0-038b-4d36-b3f2-54b57ec4bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Meg_mindig_HVGert_kialtanak_a_Mahiroszlopok","timestamp":"2019. október. 31. 18:30","title":"Még mindig HVG-ért kiáltanak a Mahir-oszlopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9818d8d7-72db-4489-b15d-2b53edbccaba","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Október 23-án Budapest utcáin megjelent egy feketébe öltözött szélsőjobboldali szervezet, majd tagjai vonulni kezdtek a belvárosban. Ők a Légió Hungária tagjai. Róluk beszélgettünk a hvg.hu heti közéleti podcastjában.","shortLead":"Október 23-án Budapest utcáin megjelent egy feketébe öltözött szélsőjobboldali szervezet, majd tagjai vonulni kezdtek...","id":"20191102_Fulke_Aktivizalodik_a_faji_felsobbrenduseget_hirdeto_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9818d8d7-72db-4489-b15d-2b53edbccaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5515805e-5aef-4930-9e90-b9a2f3007ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Fulke_Aktivizalodik_a_faji_felsobbrenduseget_hirdeto_szelsojobb","timestamp":"2019. november. 02. 16:00","title":"Fülke: Aktivizálódik a faji felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely már kedden dönthet arról, változtatási tilalmat rendelnek el a Duna érintett partszakaszán.","shortLead":"Karácsony Gergely már kedden dönthet arról, változtatási tilalmat rendelnek el a Duna érintett partszakaszán.","id":"20191101_Pont_kerulhet_a_Romaiparti_gat_ugyenek_vegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65aec2e1-1736-4031-866b-cb28ba800f99","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Pont_kerulhet_a_Romaiparti_gat_ugyenek_vegere","timestamp":"2019. november. 01. 19:31","title":"Pont kerülhet a Római-parti gát ügyének végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]