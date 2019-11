Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három átigazolási időszakból kizárja focicsapatot a FIFA, amennyiben nem fizet ki 6 millió eurót a januárban tragikus körülmények között elhunyt Emiliano Saláért a francia Nantes-nak.","shortLead":"Három átigazolási időszakból kizárja focicsapatot a FIFA, amennyiben nem fizet ki 6 millió eurót a januárban tragikus...","id":"20191104_cardiff_city_emiliano_sala_atigazolas_buntetes_fifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43694c-6715-4959-88fe-49e928748d78","keywords":null,"link":"/sport/20191104_cardiff_city_emiliano_sala_atigazolas_buntetes_fifa","timestamp":"2019. november. 04. 15:29","title":"Súlyos büntetést kap a Cardiff, ha nem fizet az elhunyt focistájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00885493-849b-4e76-9ada-9375012a89ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kirámolták hétfőre virradó éjszaka a délnyugat-franciaországi Oloron-Sainte-Marie település katedrálisát, amelynek a kapuját teherautóval döntötték be az elkövetők – közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Kirámolták hétfőre virradó éjszaka a délnyugat-franciaországi Oloron-Sainte-Marie település katedrálisát, amelynek...","id":"20191104_Kifosztottak_egy_francia_vilagoroksegi_katedralist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00885493-849b-4e76-9ada-9375012a89ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4302ffb8-2d77-465b-bee8-29efaf602224","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Kifosztottak_egy_francia_vilagoroksegi_katedralist","timestamp":"2019. november. 04. 13:07","title":"Kifosztottak egy francia világörökségi katedrálist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16aa1c14-7386-4d2c-81aa-12963f722b33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Togliattiban található létesítményben mostantól egy új versenyautó-prototípus is megtekinthető.","shortLead":"A Togliattiban található létesítményben mostantól egy új versenyautó-prototípus is megtekinthető.","id":"20191105_ime_a_lada_muzeum_260_kmh_vegsebessegu_uj_buszkesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16aa1c14-7386-4d2c-81aa-12963f722b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9172c5de-4615-49f1-83d3-572f8212a2ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_ime_a_lada_muzeum_260_kmh_vegsebessegu_uj_buszkesege","timestamp":"2019. november. 05. 06:41","title":"Íme a Lada-múzeum 260 km/h végsebességű új büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss World versenyre utazik Londonba. Még nemzeti tánccal is készül.","shortLead":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss...","id":"20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1734f-f80c-42c8-8af8-ba585f4078f7","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","timestamp":"2019. november. 05. 12:05","title":"Zsolnay porcelánból készült Szabadság-szobor is kerül Magyarország Szépe bőröndjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A táblás akciójáért rá kiszabott 329 ezer forintos büntetés háromszorosa jött össze Hadházy Ákosnak egy gyűjtés keretében.\r

\r

","shortLead":"A táblás akciójáért rá kiszabott 329 ezer forintos büntetés háromszorosa jött össze Hadházy Ákosnak egy gyűjtés...","id":"20191105_parlament_buntetes_hadhazy_akos_tablas_akcio_kover_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722cf971-a633-41e2-8a56-6951536fc327","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_parlament_buntetes_hadhazy_akos_tablas_akcio_kover_laszlo","timestamp":"2019. november. 05. 12:31","title":"Összedobták a parlamenti büntetést Hadházy Ákosnak, aki még Kocsis Mátét is kioktatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7491a75-790e-49ee-af11-6f1319479fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Jens Spahn egy törvénytervezetet ismertetett a hét elején, amely korlátozná a melegséget \"kigyógyító\" terápiákat Németországban. ","shortLead":"Jens Spahn egy törvénytervezetet ismertetett a hét elején, amely korlátozná a melegséget \"kigyógyító\" terápiákat...","id":"20191105_A_melegeknek_uzent_a_nemet_egeszsegugyi_miniszter_Ugy_vagytok_jok_ahogy_vagytok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7491a75-790e-49ee-af11-6f1319479fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e40881-8fb4-490e-a2b7-a3d5a846edd0","keywords":null,"link":"/elet/20191105_A_melegeknek_uzent_a_nemet_egeszsegugyi_miniszter_Ugy_vagytok_jok_ahogy_vagytok","timestamp":"2019. november. 05. 12:45","title":"A melegeknek üzent a német egészségügyi miniszter: Rendben vagytok úgy, ahogy vagytok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64470ee1-03a2-4cb4-8c00-7eb69582dfb0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek második epizódjából kiderül, miért nem tudta kezelni a négy képzőművészt az oktatási rendszer, hogyan kerültek összetűzésbe a hatalommal és miként hatott ez az alkotásaikra. Aknay János és ef Zámbó István is visszaemlékezik a közös múltra. ","shortLead":"Az Outsiderek második epizódjából kiderül, miért nem tudta kezelni a négy képzőművészt az oktatási rendszer, hogyan...","id":"201901105_Doku360_Outsiderek_masodikresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64470ee1-03a2-4cb4-8c00-7eb69582dfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361ea5d0-db8f-44ff-84b6-2ffd9fd185c1","keywords":null,"link":"/360/201901105_Doku360_Outsiderek_masodikresz","timestamp":"2019. november. 05. 19:00","title":"Doku360: \"Kitartó tagadás két hónap, beismerő vallomás két év\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben megsérült az autó két utasa is, őket kórházba szállították.","shortLead":"A balesetben megsérült az autó két utasa is, őket kórházba szállították.","id":"20191106_Fanak_csapodott_egy_auto_Koronconal_a_sofor_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee492526-0843-4f10-952b-1bc381ba6a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Fanak_csapodott_egy_auto_Koronconal_a_sofor_meghalt","timestamp":"2019. november. 06. 07:30","title":"Fának csapódott egy autó Koroncónál, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]