[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tartalékos katona volt. ","shortLead":"A férfi tartalékos katona volt. ","id":"20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0b74c0-ae7c-4990-8010-1a523171bf13","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","timestamp":"2019. november. 13. 17:28","title":"Kirúgták a honvédségtől a férfit, aki felismerhetetlenné verte barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5050192-b7b3-4718-8c07-134141ded475","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191114_Marabu_FekNyuz_Allamgepezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5050192-b7b3-4718-8c07-134141ded475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a404d383-0cda-4566-96de-fa8ed06fa442","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Marabu_FekNyuz_Allamgepezet","timestamp":"2019. november. 14. 10:14","title":"Marabu FékNyúz: Államgépezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egy kisgyereknek az otthona jelenti a világot, ezért megviselheti, ha nem láthatja többé. Ha gyerekünk szemével tekintünk a költözésre, sok mindent megtudunk, amivel segíthetünk neki hamarabb megszokni az új helyet.","shortLead":"Egy kisgyereknek az otthona jelenti a világot, ezért megviselheti, ha nem láthatja többé. Ha gyerekünk szemével...","id":"20191112_Tulelotippek_szuloknek_hogyan_magyarazzuk_el_a_gyereknek_a_koltozest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08950170-d6e5-4bd7-b98e-8a0234647c2d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191112_Tulelotippek_szuloknek_hogyan_magyarazzuk_el_a_gyereknek_a_koltozest","timestamp":"2019. november. 12. 14:15","title":"Túlélőtippek szülőknek: hogyan magyarázzuk el a gyereknek a költözést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony nem érti, mi a túrót csinál a kormány, Kövér tovább szigorít, Trump barátként fogadta Erdogant. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony nem érti, mi a túrót csinál a kormány, Kövér tovább szigorít, Trump barátként fogadta Erdogant. Ez a hvg360...","id":"20191114_Radar360_Varhelyit_ma_meghallgatjak_milliokkal_tavoznak_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5223c81f-813c-42de-abb4-4532fa92dfa7","keywords":null,"link":"/360/20191114_Radar360_Varhelyit_ma_meghallgatjak_milliokkal_tavoznak_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 14. 08:05","title":"Radar360: Várhelyit ma meghallgatják, milliókkal távoznak polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok, amelyekben a MediaTek 5G-s lapkakészlete dolgozik. Néhány hónapra rá pedig a belépőkategóriába is megérkezik a chip.","shortLead":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok...","id":"20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b27ce0-6ed8-4cd9-a045-3cbbf5a8c547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","timestamp":"2019. november. 13. 10:33","title":"Megvan, mikor jön az olcsóbb telefonokba is az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Régi jó barátjának\" nevezte a török államfőt Donald Trump amerikai elnök, aki szerda délután a Fehér Házban fogadta Recep Tayyip Erdogant.","shortLead":"\"Régi jó barátjának\" nevezte a török államfőt Donald Trump amerikai elnök, aki szerda délután a Fehér Házban fogadta...","id":"20191113_Trump_Erdogannak_Regi_jo_baratom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a234c62f-3969-4ef0-80ee-9c9e6f2d3262","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Trump_Erdogannak_Regi_jo_baratom","timestamp":"2019. november. 13. 20:51","title":"Trump Erdogannak: Régi jó barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c84a1-e654-473b-a16b-c4a76ab1acfb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191113_Marabu_FekNyuz_Haveri_gesztus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991c84a1-e654-473b-a16b-c4a76ab1acfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ff340-5142-46c5-be2e-da7813114ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Marabu_FekNyuz_Haveri_gesztus","timestamp":"2019. november. 13. 15:29","title":"Marabu FékNyúz: Haveri gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bd454b-72a8-47b3-a376-d886fb817c0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatás indulását jelentette be a Prezi. Az amerikai-magyar vállalkozás azt ígéri, a Prezi Videóval könnyen és gyorsan készíthetők emberközpontú történetek.","shortLead":"Új szolgáltatás indulását jelentette be a Prezi. Az amerikai-magyar vállalkozás azt ígéri, a Prezi Videóval könnyen és...","id":"20191113_prezi_video_keszites_szerkesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84bd454b-72a8-47b3-a376-d886fb817c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b93f32d-2387-4026-8a2d-e9829583901f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_prezi_video_keszites_szerkesztes","timestamp":"2019. november. 13. 14:00","title":"Itt a Prezi újabb dobása, profi videós anyagokat lehet csinálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]