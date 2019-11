A Bors szerdai száma egy zaklatási esetről számol be. Egy 26 éves férfit a napokban tartóztattak le, mert – mint a rendőrségi közleményből kiderül – október 20-án bántalmazással fenyegetett egy nőt, másnap késő este pedig megjelent a nő házánál, és azt ordította, hogy halálra késeli őt és a párját is. Amikor kiértek a rendőrök, egy nagy kést is találtak nála, és kiderült, hogy a nő kocsijának kerekét is ő szúrta ki. Az előzményhez hozzátartozik, hogy a zaklató november 15-én egy közösségi oldalon keresztül is megfenyegette a nőt, és annak apját is.

A Bors cikkéből kiderült, hogy a zaklató és az áldozata egy bírságolásnál találkozott, a nő ugyanis rendőr, és megbüntette a férfit, aki ezek után azt hangoztatta, hogy szerelmes a rendőrbe.

A Sándor nevű férfi ellen zaklatás miatt nyomoz a rendőrség.

A történetnek tehát két főszereplője van: egy zaklató és egy áldozat. A zaklatást és az áldozatiságot azonban a Bors ilyen félrevezető jelzős szerkezetekkel írja le:

az áldozat a férfi plátói szerelme

az áldozat csinos egyenruhás

a zaklató leküzdhetetlen vonzalmat érez

a zaklató belezúgott az áldozatba

a zaklató egy kikosarazott udvarló

a zaklató szerelmes

a zaklató elkeseredettségében sírva fakadt, amikor kiderült, hogy a nő elköltözött a településről

Hogy aztán a Bors ezzel a viccesnek szánt poénnal színesítse a történetet:

Mi fityeg a Sándort fogva tartó cella ajtaján? Szerelemlakat.

Úgyhogy tisztázzuk:

a szerelem nem zaklatás és a zaklatás nem szerelem.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.