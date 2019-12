Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December hónap a visszatekintések időszaka, különösen, ha még egy évtizedet is lezár. A szolgáltatók sorra adják ki saját összegzéseiket, és ez alól természetesen a talán legnépszerűbb zenei streamelő szolgáltatás, a Spotify sem kivétel. Az egyéni listák mellett globális áttekintést is adtak, sőt az elmúlt évtizedre is visszanéztek.","shortLead":"December hónap a visszatekintések időszaka, különösen, ha még egy évtizedet is lezár. A szolgáltatók sorra adják ki...","id":"20191206_spotify_globalis_visszatekintes_lista_2019_2010_evtized","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef0d7a8-a742-4e52-8857-7e6ee43d5749","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_spotify_globalis_visszatekintes_lista_2019_2010_evtized","timestamp":"2019. december. 06. 18:03","title":"Ezeket a zenéket imádta a világ 2019-ben – és a 2010-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt illetően. Spoiler: nagyon.","shortLead":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1be3c-d996-4d91-9a85-9f0ce2582ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","timestamp":"2019. december. 05. 20:03","title":"Megnézték, mire képes a Qualcomm új csúcsprocesszora, a Snapdragon 865","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér Ház ura annyira megsértődött, hogy csapot-papot otthagyva hazautazott az USA-ba. Nem a kanadai vezető az első, akinek kellemetlen pillanatai támadtak egy-egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt, az áldozatok, Nicolas Sarkozy francia elnök, George W Bush és Barack Obama amerikai elnökök hasonló és még kínosabb eseteit a The New York Times elevenítette fel.\r

","shortLead":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér...","id":"20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51ba0-8d6e-465f-8fc0-32a629d431c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 18:16","title":"Nem Trudeau az első, aki kínos helyzetbe került a bekapcsolt mikrofonok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák alapján nem érdemes időt fecsérelni a 88-as beikszelésére.","shortLead":"A statisztikák alapján nem érdemes időt fecsérelni a 88-as beikszelésére.","id":"20191207_Ezt_az_ot_szamot_huztak_ki_a_legtobbszor_az_otoslotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a980ce84-c7fb-45a5-aac4-daafe8621e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Ezt_az_ot_szamot_huztak_ki_a_legtobbszor_az_otoslotton","timestamp":"2019. december. 07. 16:09","title":"Ezt az öt számot húzták ki a legtöbbször az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bb761e-4127-4570-9c91-b0c3cb92704c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csütörtökön kezdődött általános sztrájk miatt megbénult Franciaország tömegközlekedése és más szektorokban is komoly fennakadások vannak. A munkabeszüntetés az Emmanuel Macron által javasolt nyugdíjreform miatt kezdődött, s a következő pár napban eldőlhet, miként alakul a francia államfő politikai jövője.","shortLead":"A csütörtökön kezdődött általános sztrájk miatt megbénult Franciaország tömegközlekedése és más szektorokban is komoly...","id":"20191205_Egesz_Franciaorszag_sztrajkol_Macron_jovoje_a_tet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87bb761e-4127-4570-9c91-b0c3cb92704c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43845cdd-2920-460e-a1c3-75461f48c304","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Egesz_Franciaorszag_sztrajkol_Macron_jovoje_a_tet","timestamp":"2019. december. 05. 17:15","title":"Bezárt az Eiffel-torony is, Macron jövője a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153bce3-f9a7-4217-baaa-456d6ffac82b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A program elősegíti, hogy a fiatalok a zenén keresztül is átéljék a hitüket.","shortLead":"A program elősegíti, hogy a fiatalok a zenén keresztül is átéljék a hitüket.","id":"20191206_760_millioval_tamogatja_a_kormany_a_kereszteny_konnyuzenet_jatszo_fiatalokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e153bce3-f9a7-4217-baaa-456d6ffac82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a0e3fd-33fb-4363-9a5b-0215982aaa22","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_760_millioval_tamogatja_a_kormany_a_kereszteny_konnyuzenet_jatszo_fiatalokat","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"760 millióval támogatja a kormány a keresztény könnyűzenét játszó fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","shortLead":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","id":"20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ca894-65d2-43e7-acac-63432ba76a41","keywords":null,"link":"/elet/20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 07. 08:41","title":"A spanyol Big Brother versenyzője állítja, megerőszakolták a műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44408f6-a5a6-4728-8d83-e0a0ec3dbf48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olvashatóan fel kell tüntetni, hogy melyik országból jött a hús. A változás januárban lép életbe.","shortLead":"Olvashatóan fel kell tüntetni, hogy melyik országból jött a hús. A változás januárban lép életbe.","id":"20191206_huspult_boltok_husok_eredete_szarmazasi_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e44408f6-a5a6-4728-8d83-e0a0ec3dbf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c201606-3edd-41d6-93f6-d5387ae5df14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_huspult_boltok_husok_eredete_szarmazasi_orszag","timestamp":"2019. december. 06. 06:41","title":"Nagy változás jön a húspultoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]