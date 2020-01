Andy Vajna producer, filmügyi biztos egy évvel ezelőtt, 2019. január 20-án halt meg. Az évforduló közeledtével a Blikk készített interjút az özvegyével, Vajna Tímeával, aki elmondta, hogy nem múlik el nap vagy óra, hogy ne emlékezne rá. Az özvegy egy száz szál rózsából álló szív alakú koszorút rendelt az évfordulóa. Januárra tervezte a sírhely felszentelését is, de a fagyos hideg miatt csúsznak a munkálatok.

Arra a kérdésre, hogy mi hiányzik neki a legjobban Andy Vajnából, az özvegy azt mondta: „A nevetése, a jósága, az ölelése, az okos és bölcs tanácsai, tulajdonképpen az egész lénye”.

Olyan, mintha még csak két hete történt volna, és nagyon fájdalmas rágondolni. Az első három hónapban önkívületi állapotban voltam, és a mai napig nem tudom feldolgozni, de már megtanultam elfogadni a halált, hogy egyszer mind meghalunk

– mondta Vajna Tímea.

Az interjúban szóva kerültek a céges ügyek is, amelyekkel hatalmas teher zúdult az özvegy nyakába. „Többször álmodtam vele, hogy sír és kétségbe van esve, mert nem ezt akarta. Én viszont erős nő vagyok, megvédem magam, és nem hagyom, hogy felfaljanak! Szerintem büszke lenne rám, hogy ezeket a céges ügyeket kitartóan viszem tovább azokkal a szakemberekkel, akikkel ő is együtt dolgozott és akiket megbízott. De be kell vallanom, sajnos sok minden miatt csalódott is lenne Andy – mondta Vajna Tímea, aki azt tervezi, hogy az Egyesült Államokban továbbviszi „Andy filmes dolgait”.

„Igyekszem megvalósítani azokat az álmait, amelyeket ő már nem tudott befejezni. Szeretnék nyitni fánkozót Amerikában is, és belekóstolnék az ingatlanbizniszbe is, jó lehetőséget látok az üzletben. Mindemellett szeretnék létrehozni egy macskamenhelyet” – mondta.