[{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még lehetőségek – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még...","id":"20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a691fb-b112-4478-9ed4-79afacb6827c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","timestamp":"2020. január. 23. 11:29","title":"Ekkora haszna lehet, ha kiad egy frissen vásárolt lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d0fed7-44af-4368-8a4b-e45b26657a4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Habony Árpád bútorai lassabban értek haza Londonból, mint amennyi idő alatt kibontakozott a kormány legújabb gyűlöletkampánya. A vád ismerős, csak az apropó új. Orbán Viktor és a Fidesz szerint nyerészkedő civil szervezetek szövetkeztek a magyarországi cigánysággal, hogy megrövidítsék az államot, előkészítsék az illegitim hatalomváltást, és kifosszák a gürcölő többségi társadalmat. Aki pedig visszautasítja ezt a narratívát, az nem pusztán a kormány ellensége: a Fidesz és sajtója szerint a gyűlöletet visszautasítók azok, akik polgárháborúba sodorják az országot.","shortLead":"Habony Árpád bútorai lassabban értek haza Londonból, mint amennyi idő alatt kibontakozott a kormány legújabb...","id":"202004_a_jognal_is_erosebb_jogforras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d0fed7-44af-4368-8a4b-e45b26657a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e598353f-ff67-4175-9201-a6cbf74e7dd1","keywords":null,"link":"/360/202004_a_jognal_is_erosebb_jogforras","timestamp":"2020. január. 23. 11:00","title":"A roma döntéshozók hallgatnak Gyöngyöspatáról és ez is csak Orbánnak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedett a főpolgármester azzal, hogy a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére Vitézy Dávidot nevezték ki.","shortLead":"Elégedett a főpolgármester azzal, hogy a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére Vitézy Dávidot...","id":"20200121_karacsony_gergely_vitezy_david","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b94d55-c3b5-4887-b0f7-51a00b43dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_karacsony_gergely_vitezy_david","timestamp":"2020. január. 21. 17:42","title":"Karácsony örül Vitézy kinevezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valamikor szebb napokat látott Szőke Tisza korábban étteremként, majd diszkóként üzemelt. Aztán elsüllyedt. 300 tonnás, a felszínre ballonokkal hozták fel.","shortLead":"A valamikor szebb napokat látott Szőke Tisza korábban étteremként, majd diszkóként üzemelt. Aztán elsüllyedt. 300...","id":"20200123_szoke_tisza_hajoroncs_szeged_kiemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eda4c46-03de-448f-9932-532b92e44986","keywords":null,"link":"/elet/20200123_szoke_tisza_hajoroncs_szeged_kiemeles","timestamp":"2020. január. 23. 12:39","title":"Elkezdődött a 2012-ben elsüllyedt szegedi hajólegenda kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült mit építhetnek Orbánék majorságában, újabb rádiók a kormány közelében, megmutatjuk Áder csodaautóját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Kiderült mit építhetnek Orbánék majorságában, újabb rádiók a kormány közelében, megmutatjuk Áder csodaautóját...","id":"20200121_Radar360_Orbant_kitennek_Greta_aggodik_Trump_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7d4293-48da-4678-88f8-18df13bb39da","keywords":null,"link":"/360/20200121_Radar360_Orbant_kitennek_Greta_aggodik_Trump_nem","timestamp":"2020. január. 21. 17:30","title":"Radar360: Orbánt kitennék, Greta aggódik, Trump optimista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index által közölt, a hvg.hu számára is megerősített információ szerint tíz éven belül nyithat meg a múzeum a megyeszékhelyen, a budapesti Ludovika épületéből azonban már az év végén menniük kell. Az intézmény dolgozói kiborultak, az új helyre szinte senki nem menne át. ","shortLead":"Az Index által közölt, a hvg.hu számára is megerősített információ szerint tíz éven belül nyithat meg a múzeum...","id":"20200122_Dontott_a_kormany_tenyleg_Debrecenbe_szamuzik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a15381-4775-478c-ad52-63f98b3f29a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Dontott_a_kormany_tenyleg_Debrecenbe_szamuzik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 22. 16:28","title":"Döntött a kormány, tényleg elviszik Debrecenbe a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó kijelentésektől. Kell is miért hirdetnie magát: a legutolsó nyilvános cégadatok szerint a családi vállalkozásai közül csak egy muzsikált jól, de az sem hozta vissza a többi veszteségét.","shortLead":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó...","id":"20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d943ccbd-5a26-4303-8c48-720ae7e494ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Elkél Schobertéknek az ingyenreklám, közel 20 milliós mínuszt hoztak a családi cégeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d6d83-7e51-4199-a356-2579152f42f2","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Oroszi Babett, Pálmai Erika, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette, Windisch Judit","category":"360","description":"Miközben a kormányfő vezényletével dübörög a cigányellenes gyűlöletkampány, az ügyészség megerősítette a HVG-nek: a gyanú szerint majdnem egymilliárd forintot csalt el a Fidesszel együttműködő Lungo Drom egyik győri képviselője romák közfoglalkoztatásával.","shortLead":"Miközben a kormányfő vezényletével dübörög a cigányellenes gyűlöletkampány, az ügyészség megerősítette a HVG-nek...","id":"202004__romapolitika_extraprofittal__orban_tenyerebol__gyori_videok__gyalazatos_szolgaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d6d83-7e51-4199-a356-2579152f42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c667c4d-6d53-448c-b9d4-3b08b67fe2b2","keywords":null,"link":"/360/202004__romapolitika_extraprofittal__orban_tenyerebol__gyori_videok__gyalazatos_szolgaja","timestamp":"2020. január. 23. 07:00","title":"Orbán tenyeréből esznek, a közmunkásoktól vesznek? Győr újra kemény videók után szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]