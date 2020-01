Így hat a Zolgensma: Zente már áll

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem, akik csak a statisztikákkal próbálnak mindent leírni. Aki pedig nem csak a számokban hisz, az ehhez azt is hozzáteheti: a kívülállók számára Bryant testesítette meg a Michael Jordan visszavonulása utáni NBA-t.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem...","id":"20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad15d8b0-55fd-4e7d-b508-89557159196a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","timestamp":"2020. január. 27. 11:35","title":"Olyan legendát veszítettünk el, akiből jó, ha egy van generációnként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","shortLead":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","id":"20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc72ee52-da59-4028-8c1b-2bdfb55b6be8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","timestamp":"2020. január. 25. 21:54","title":"A Magyar Közút is beszállt az új netes kihívásba, az eredmény büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről. A magyar gyerekkor nem igazán felhőtlen. ","shortLead":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről...","id":"20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07756f62-1460-43ca-bb69-e6ca6908aa84","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","timestamp":"2020. január. 27. 13:48","title":"A gyerekek kétharmada szerint haszontalan, amit az iskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette, privát helikopterével közlekedett. A technikai adatok alapján igen biztonságosnak számító géptípus nem olcsó játékszer.","shortLead":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette...","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72f17f-7cb7-4f01-b729-bd3a448655ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","timestamp":"2020. január. 27. 12:03","title":"Biztonságosnak számít a helikopter, amellyel Kobe Bryanték lezuhantak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak. Európában már csak a francia rendfenntartók alkalmaznak ilyen eszközöket.

","shortLead":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak...","id":"20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4dafb3-8051-4d06-a880-067370fcfdb1","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","timestamp":"2020. január. 26. 17:24","title":"Biztonságosabb lesz tüntetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"6,6 milliárd helyett 2,2 milliárd forint egészségügyi járulékot nem fizettek be a potyautasok.","shortLead":"6,6 milliárd helyett 2,2 milliárd forint egészségügyi járulékot nem fizettek be a potyautasok.","id":"20200127_Nepszava_harmadannyi_tbt_nem_fizettek_be_mint_amennyit_a_kormany_mondott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a6e064-d79f-4720-ac49-9eb778db77d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Nepszava_harmadannyi_tbt_nem_fizettek_be_mint_amennyit_a_kormany_mondott","timestamp":"2020. január. 27. 07:34","title":"Népszava: harmadannyi tb-t nem fizettek be, mint amennyit a kormány mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazategyenlőség miatt tartottak új polgármester-választást Patakon, amit a korábbi polgármester nyert 11 vokssal.

","shortLead":"Szavazategyenlőség miatt tartottak új polgármester-választást Patakon, amit a korábbi polgármester nyert 11 vokssal.

","id":"20200126_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Patakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7310e3c8-c694-439b-867d-62befa8786e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Patakon","timestamp":"2020. január. 26. 21:23","title":"A fideszes polgármesterjelölt nyert Patakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg a győzelmet.

","shortLead":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg...","id":"20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c638ad55-59e9-4744-a78a-e60855b35458","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","timestamp":"2020. január. 26. 18:55","title":"Vízilabda Eb: Montenegró legyőzte Horvátországot a bronzéremért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]