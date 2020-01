Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Hiába vannak többségben a nők a diplomások között, a vállalati, közigazgatási és politikai vezetők körében idehaza még mindig megingathatatlan a férfidominancia. A hierarchia csúcsai alatt viszont már a hölgyeknek is egyre gyakrabban osztanak pozíciókat.","shortLead":"Hiába vannak többségben a nők a diplomások között, a vállalati, közigazgatási és politikai vezetők körében idehaza még...","id":"202004__elnoiesedett_szakok__karrierutak__eselyegyenlotlenseg__macsomelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e64789b-7e71-4c7a-9a97-7b03af2156c3","keywords":null,"link":"/360/202004__elnoiesedett_szakok__karrierutak__eselyegyenlotlenseg__macsomelok","timestamp":"2020. január. 26. 12:00","title":"Macsó kinevezési gyakorlat: továbbra is kevés a női vezető Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","shortLead":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","id":"20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40385e01-946d-4757-b220-6a6cd9b2805c","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","timestamp":"2020. január. 27. 13:56","title":"A Fidesz egykori pártigazgatója vette meg a Hollóházit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","shortLead":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","id":"20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d3d4a1-486d-4d24-b2eb-20d4bc807a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","timestamp":"2020. január. 27. 14:03","title":"Hét kameráról álmodik a Xiaomi, és mind a keretből bújna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkritikusabb szakaszon is csak 8 kilométernyi felújításra futja idén. ","shortLead":"A legkritikusabb szakaszon is csak 8 kilométernyi felújításra futja idén. ","id":"20200127_Megmondta_a_MAV_mennyibe_kerulne_hogy_ne_legyenek_kesesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0364bd48-e51d-486d-9fd1-d30bd5956f61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Megmondta_a_MAV_mennyibe_kerulne_hogy_ne_legyenek_kesesek","timestamp":"2020. január. 27. 19:37","title":"Megmondta a MÁV, mennyibe kerülne, hogy ne legyenek késések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e283f364-4f16-414d-860a-a8ae683044f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Épp a koronavírus-járvány kitörése előtt akart a fertőzés kitörésének helyszínére utazni egy tajvani nő. Az utazást a kutyája hiusította meg, mert szétrágta az útlevelét.

","shortLead":"Épp a koronavírus-járvány kitörése előtt akart a fertőzés kitörésének helyszínére utazni egy tajvani nő. Az utazást...","id":"20200126_A_kutya_megette_az_utlevelem__igy_nem_utazott_egy_no_a_koronavirusfertozes_helyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e283f364-4f16-414d-860a-a8ae683044f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e12f2c-30e7-46c4-bb07-4fc74bdebb69","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_A_kutya_megette_az_utlevelem__igy_nem_utazott_egy_no_a_koronavirusfertozes_helyere","timestamp":"2020. január. 26. 16:18","title":"A kutya megette az útlevelem - így nem utazott egy nő a koronavírus-fertőzés helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","id":"20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354739bd-6c5a-45ce-99f3-4c744e2bddf9","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","timestamp":"2020. január. 27. 12:34","title":"A Klubrádióhoz igazol Hardy Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6db2748-d09f-43b3-b8e5-42b0008a5b74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet ízlelgetni a kifejezést: \"komfortnövelő karbantartás\" történt.","shortLead":"Lehet ízlelgetni a kifejezést: \"komfortnövelő karbantartás\" történt.","id":"20200127_zuglo_vasutallomas_felujitas_mav_kiviteli_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6db2748-d09f-43b3-b8e5-42b0008a5b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6892c8-239b-4677-abea-34065cca3abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_zuglo_vasutallomas_felujitas_mav_kiviteli_terv","timestamp":"2020. január. 27. 14:13","title":"Nem készültek kiviteli tervek a Zugló vasúti megálló felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bessenyey Zoltán kétszeres rali Európa-bajnok mesélt az Őrültechben arról, milyen szellemi, testi és technológiai követelményei voltak annak, hogy 2016-os bukása után újra vezetni tudjon.","shortLead":"Bessenyey Zoltán kétszeres rali Európa-bajnok mesélt az Őrültechben arról, milyen szellemi, testi és technológiai...","id":"20200126_bessenyey_zoltan_raliversenyzo_orultech_podcast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b3cdb2-76f6-4053-a871-65023a00988b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_bessenyey_zoltan_raliversenyzo_orultech_podcast","timestamp":"2020. január. 26. 22:03","title":"Podcast: kerekesszékkel is lehetséges raliautót vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]