[{"available":true,"c_guid":"970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","id":"20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3873fdd-0c52-45db-a78f-9f8b98fe91d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","timestamp":"2020. január. 28. 09:36","title":"Riporterek Határok Nélkül: Kovács Zoltán gúnyt űz a magyarokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","shortLead":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","id":"20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e62b99-d43c-4742-8365-33c2dc1ebc3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","timestamp":"2020. január. 28. 15:15","title":"Zuhant egy nagyot a forint, miután Matolcsyék kiadták a kamatdöntés indoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a692ae6d-293b-4b4a-aeaf-277137c57ead","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy ügyes trükkel érné el, hogy a Chrome böngészőben ne a Google, hanem a Bing legyen az alapértelmezett keresőmotor.","shortLead":"A Microsoft egy ügyes trükkel érné el, hogy a Chrome böngészőben ne a Google, hanem a Bing legyen az alapértelmezett...","id":"20200128_microsoft_bing_keres_office_365_proplus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a692ae6d-293b-4b4a-aeaf-277137c57ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cdb963-6ec2-499a-aa9e-5d1b34bb7791","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_microsoft_bing_keres_office_365_proplus","timestamp":"2020. január. 28. 08:33","title":"Kellemetlen meglepetés is kerül a gépére annak, aki telepíti az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency International Magyarországtól annak fejében, hogy kiadja a 2018-as parlamenti választás kampányköltéseinek dokumentumait. Pontosabban, az állami szervezet ennyi pénzért csak vizsgálni lett volna hajlandó, hogy kiadja-e egyáltalán a dokumentumokat. Az adatvédelmi hatóság után most első fokon a bíróság is nonszensznek nevezte a MÁK követelését. ","shortLead":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency...","id":"20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274c1a40-5f35-420f-8c56-1e95806fd174","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","timestamp":"2020. január. 27. 18:08","title":"Ötmillió forintnál is többet kért volna az Államkincstár a közérdekű adatok kiadásáért – a bíróság szerint jogtalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton – jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG).","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos...","id":"20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141591e0-f0dc-4573-956f-72173d729e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","timestamp":"2020. január. 28. 09:33","title":"A tudósok elindulnak megkeresni a kihalt galápagosi óriásteknős rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"\"Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el a szabadságot\" – olvasható az auschwitzi múzeum honlapján. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja.\r

\r

","shortLead":"\"Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el...","id":"20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5523965-2338-4dd3-9471-d93692a5b08d","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz","timestamp":"2020. január. 27. 13:24","title":"75 éve szabadult fel Auschwitz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","shortLead":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","id":"20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db8518-c9bc-4cb5-b9c9-1f30fe23c681","keywords":null,"link":"/elet/20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","timestamp":"2020. január. 27. 12:59","title":"Nem jöhet ki a röszkei tranzitzónából a róla is szóló film bemutatójára az iráni rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba82771-2ff9-439f-8803-40151cfbf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Másfél évet bírt ki a szlovén ötpárti kisebbségi kormány.","shortLead":"Másfél évet bírt ki a szlovén ötpárti kisebbségi kormány.","id":"20200127_lemondott_a_szloven_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba82771-2ff9-439f-8803-40151cfbf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f109fcdf-fb46-4323-a486-4b42ec88b2c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_lemondott_a_szloven_miniszterelnok","timestamp":"2020. január. 27. 11:27","title":"Lemondott a szlovén miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]