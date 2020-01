Több országban megelőző jellegű intézkedéseket vezetnek be kínai éttermekben, sőt egyes helyeket ideiglenesen be is zárnak.

Az új koronavírus okozta járvány nemcsak Kína területén érezteti hatását a vendéglátóiparban, hanem a kínai éttermek eddigi zavartalan működését is befolyásolja világszerte. Melbourne külvárosának, Glen Waverley-nek népszerű kínai étterme, a House of Delight ideiglenesen bezárt: „Kedves vendégeink, az új koronavírus kockázatának minimalizálása érdekében éttermünk 2020. január 29 és február 9 között zárva tart.” A konkrét ok: a helyi egészségügyi hatóság megerősítette, koronavírussal fertőzött volt az étterem egyik vendége, aki Ausztrália nemzeti napján, január 26-án a családjával együtt itt költötte el ünnepi vacsoráját. A férfi pár nappal előtte tért vissza Vuhanból, ahol a legkritikusabb a járványállapot. Félő, hogy másokat is megfertőzött, akik akkor az étteremben tartózkodtak.

A brit korona fennhatósága alá tartozó Man szigeti Peelben a kínai újévről visszatért alkalmazottak miatt vált szükségessé az óvintézkedés. A Jade Harbour kínai étterem bezárásában az ázsiaiak 14 napos karanténba helyezése játszott közre. Ami Dél-Koreát illeti, ott ennél is nagyobb a szigor, mivel egyre több étterem és kaszinó nem fogad kínai turistákat.

A Los Angeles-i kínai étterem, a Sichuan Impression bejelentette, hogy mindenkinek, aki náluk szándékozik étkezni, megmérik a testhőmérsékletét. Azokat nem szolgálják ki, akik ehhez nem járulnak hozzá.

© nextschok.com

Kínán belül a McDonald’s, valamint a szintén amerikai érdekeltségű kávéházlánc, a Starbucks a koronavírus által érintett leginkább érintett kínai tartományban százával zárta be egységeit. „Kína kritikus piac számunkra, és nagyon aggódunk az ottani helyzet miatt” – jelentette ki a McDonald’s elnök-vezérigazgatója, Chris Kempczinski. A helyzetértékelést máris konkrét intézkedések kísérik, amelyek főként az étteremlánc dolgozóinak védelmében történnek.

A járvány gócpontjában, Hupej tartományban az étteremlánc megközelítőleg 300 egységét csukta már be, és létrehozta saját járványügyi munkacsoportját. Ugyanakkor azt is kilátásba helyezték, hogy ingyenes étkezést biztosítanak a fertőzés által érintetteket kezelő kórházi dolgozók részére. A zárlatot idáig a Kína területén üzemelő McDonald’sok mintegy 10 százalékára rendelték el (a teljes kínai hálózat mintegy 3300 egység, a tervekbe, amelyek most módosulhatnak, 2022-ig újabb 1500 gyorsétterem nyitását irányozták elő).

© theguardian.com

A másik multinacionális hálózat, a Starbucks kávézóinak kínai bezárásáról a hvg.hu már hírt adott. Határozatlan ideig zárva marad kétezer Starbucks kávézó az alkalmazottak védelme érdekében. Az ázsiai országban 4100 ilyen egység működik, az amerikai után ez a második legfontosabb és legnagyobb piaca az óriásvállalatnak.