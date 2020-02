Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két jelölést is kapott a pártban, a kongresszus fog dönteni a szerepéről.","shortLead":"Két jelölést is kapott a pártban, a kongresszus fog dönteni a szerepéről.","id":"20200221_Kalman_Olga_DKs_elnoksegi_tag_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fdb5cf-b64a-4dde-b343-213cdf812655","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Kalman_Olga_DKs_elnoksegi_tag_lenne","timestamp":"2020. február. 21. 06:32","title":"Kálmán Olga DK-s elnökségi tag lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté és a Miniszterelnökség is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az egyezményt.","shortLead":"Kocsis Máté és a Miniszterelnökség is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az egyezményt.","id":"20200220_A_kormany_nem_ert_egyet_a_KDNPvel_nem_mondana_fel_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a584ee-eecf-48a1-b218-ae5843cb8180","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_kormany_nem_ert_egyet_a_KDNPvel_nem_mondana_fel_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","timestamp":"2020. február. 20. 16:17","title":"A Fidesz nem ért egyet a KDNP-vel, nem mondaná fel az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A napilapot tervező Certus Média Kft. ügyvezetője megvédte Orbán Viktort azoktól, akik szerint egy rettenetes zsarnok.","shortLead":"A napilapot tervező Certus Média Kft. ügyvezetője megvédte Orbán Viktort azoktól, akik szerint egy rettenetes zsarnok.","id":"202008_certus_media_konzervativ_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e51e96-945b-4ce2-b3dd-a4427d0dc190","keywords":null,"link":"/360/202008_certus_media_konzervativ_fiatalok","timestamp":"2020. február. 20. 12:00","title":"Hamarosan kormányközeli fiataloktól tudhatjuk meg, mi újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos daganatos és autoimmun betegségek kezelése során használt, fehérjealapú gyógyszerek sejtbe juttatására dolgoztak ki új megoldást szegedi kutatók. Az új eljárással a sejten belülre lehetne gyógyszert juttatni.","shortLead":"Bizonyos daganatos és autoimmun betegségek kezelése során használt, fehérjealapú gyógyszerek sejtbe juttatására...","id":"20200220_Rakos_megbetegedesek_kezelesere_dolgozta_ki_uj_modszert_szegedi_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db30a2-cc30-4ee8-84fb-13885e75878d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_Rakos_megbetegedesek_kezelesere_dolgozta_ki_uj_modszert_szegedi_kutatok","timestamp":"2020. február. 20. 17:38","title":"Rákos megbetegedések kezelésére dolgoztak ki új módszert szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben felülvizsgálati indítvány eddig nem érkezett a Kúriára.","shortLead":"Az ügyben felülvizsgálati indítvány eddig nem érkezett a Kúriára.","id":"20200220_A_Kuria_ottagu_tanacsban_biralhatja_el_ujra_a_lugos_orvos_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fc305f-dd08-4b1b-a799-3260a14a8efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_Kuria_ottagu_tanacsban_biralhatja_el_ujra_a_lugos_orvos_ugyet","timestamp":"2020. február. 20. 20:23","title":"A Kúria öttagú tanácsban bírálhatja el újra a lúgos orvos ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f94269a-6db1-43ff-b22a-46cb098fb321","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de csak Nicole Kidmant találta. Végigdolgozta az azóta eltelt három évet: Daniel Brühl végzett rajta nőgyógyászati vizsgálatot a The Alienistben, rasztafrizurás tiniként lázadozott a BÚÉK-ban, amit pedig a Valanban csinált, azt megnézni sem merte. Jelenleg a Mintaapák című tévésorozatban láthatjuk nap mint nap. Az idén lesz 18 éves, a színművészetire készül, addig viszont bármilyen munkát elvállal, csak a haját ne bántsák. Gáspárfalvi Dorkával beszélgettünk.","shortLead":"Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de...","id":"20200219_Gasparfalvi_Dorka_Az_Oscar_utan_tudatosult_bennem_hogy_ezt_szeretnem_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f94269a-6db1-43ff-b22a-46cb098fb321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5335aa-37fd-4f69-adc9-a79151496cf2","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Gasparfalvi_Dorka_Az_Oscar_utan_tudatosult_bennem_hogy_ezt_szeretnem_csinalni","timestamp":"2020. február. 19. 19:30","title":"Gáspárfalvi Dorka: Az Oscar után tudatosult bennem, hogy ezt szeretném csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust a budapesti Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust a budapesti Farkasréti...","id":"20200219_wichmann_tamas_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab99d4-6867-4cd2-9a11-185b8820438b","keywords":null,"link":"/sport/20200219_wichmann_tamas_temetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:28","title":"Március 3-án búcsúztatják Wichmann Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalom csak egy sávon halad.","shortLead":"A forgalom csak egy sávon halad.","id":"20200221_harom_kamion_baleset_m1_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1adefe3-8f2e-4b0f-b786-0b8fff9368b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_harom_kamion_baleset_m1_torlodas","timestamp":"2020. február. 21. 07:44","title":"Három kamion karambolja okoz dugót az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]