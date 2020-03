Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nálunk ő volt a kedvenc – írta a Facebookon a kormányfő.","shortLead":"Nálunk ő volt a kedvenc – írta a Facebookon a kormányfő.","id":"20200307_orban_viktor_csukas_istvan_susu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9208738-7062-4fe4-b7a2-2c85ec999728","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_orban_viktor_csukas_istvan_susu","timestamp":"2020. március. 07. 15:46","title":"Orbán Viktor a Süsü intrójával köszönt el Csukás Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre inkább látszik, mekkora gazdasági károkat okozhat a vírusjárvány; egyetlen nagybeszállító sem ment bele, hogy elengedje a tartozásai ötödét; több fontos ítéletet hozott az EU Bírósága magyar ügyekben. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egyre inkább látszik, mekkora gazdasági károkat okozhat a vírusjárvány; egyetlen nagybeszállító sem ment bele...","id":"20200308_Es_akkor_jarvany_korhaz_tartozas_google_tesco_vodafone_menekultek_atutalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323c0ba7-0dde-41a1-a4b6-2a5db95407fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200308_Es_akkor_jarvany_korhaz_tartozas_google_tesco_vodafone_menekultek_atutalas","timestamp":"2020. március. 08. 07:00","title":"És akkor köhögni kezdett a világgazdaság is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkilenc gyanús esetet találtak.\r

","shortLead":"Tizenkilenc gyanús esetet találtak.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4969a7eb-e5b2-4b4a-8835-413c8b7a42ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten","timestamp":"2020. március. 08. 10:47","title":"Újabb embereket vittek karanténba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lelőtték Kabulban egy afganisztáni tartományi tanács egyik tagját","shortLead":"Lelőtték Kabulban egy afganisztáni tartományi tanács egyik tagját","id":"20200308_Afgan_politikust_gyilkoltak_meg_Kabulban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60d4526-8a43-414a-8974-640518a62b02","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Afgan_politikust_gyilkoltak_meg_Kabulban","timestamp":"2020. március. 08. 11:45","title":"Afgán politikust gyilkoltak meg Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rokonai, barátai, pályatársai és tisztelői vettek végső búcsút az életének 84. évében elhunyt án írótól, a nemzet művészétől szombaton a budapesti Farkasréti temetőben.\r

","shortLead":"Rokonai, barátai, pályatársai és tisztelői vettek végső búcsút az életének 84. évében elhunyt án írótól, a nemzet...","id":"20200307_Eltemettek_Csukas_Istvant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ce5361-26f3-4bbf-8b4f-56c15ef3a108","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_Eltemettek_Csukas_Istvant","timestamp":"2020. március. 07. 13:26","title":"Eltemették Csukás Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Slusszpoén: a cég nem Mészáros Lőrinc tulajdona.","shortLead":"Slusszpoén: a cég nem Mészáros Lőrinc tulajdona.","id":"20200307_zoldseg_gyumolcsfeldolgozo_bovites_unios_tamogatas_hfi_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc4f1da-52fc-4c01-8753-3ed61ae447eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200307_zoldseg_gyumolcsfeldolgozo_bovites_unios_tamogatas_hfi_kft","timestamp":"2020. március. 07. 16:51","title":"Rengeteg pénz megy egy magyar zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A telefonok terén igencsak válogatós James Bond most nem csak új márkára vált, hanem 5G-re is.","shortLead":"A telefonok terén igencsak válogatós James Bond most nem csak új márkára vált, hanem 5G-re is.","id":"20200309_james_bond_telefonja_007_nincs_ido_meghalni_nokia_82_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61be3280-f5d1-4e1b-9486-9e6787d00dab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_james_bond_telefonja_007_nincs_ido_meghalni_nokia_82_5g","timestamp":"2020. március. 09. 10:03","title":"Nokiája lesz James Bondnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]