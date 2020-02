Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló készüléket is megvillantott a cég.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló...","id":"20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732370e3-9723-4dff-a285-a0a351fb3b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","timestamp":"2020. február. 24. 11:03","title":"Bivalyerős processzorral és furcsa elnevezéssel itt a Sony új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ac627-e25f-4071-b384-f6c09a127d72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos a környezetvédelem, de azért menjen a paripa. ","shortLead":"Fontos a környezetvédelem, de azért menjen a paripa. ","id":"20200224_Kozel_160_loeros_egy_atlag_uj_auto_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681ac627-e25f-4071-b384-f6c09a127d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ef035-812c-4a7f-8820-9128cdcc5cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Kozel_160_loeros_egy_atlag_uj_auto_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 24. 12:32","title":"Már közel 160 lóerős egy átlagos új autó Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65ba2d5-5cc2-4ecc-afa2-38ca6b9c8b62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevesen értik úgy az internetet, mint a fideszes politikusok – ezt szakszerűen bizonyítja a Duma Aktuál csapata. Németh Szilárdról külön fotóválogatást gyűjtött Ceglédi Zoltán, amiből a rezsiharcosról azt is megtudhatjuk, melyik a kedvenc betűje a keresztrejtvényben. ","shortLead":"Kevesen értik úgy az internetet, mint a fideszes politikusok – ezt szakszerűen bizonyítja a Duma Aktuál csapata. Németh...","id":"20200224_Duma_Aktual_Feszul_a_duci_slim_fit_a_Fidesz_vezerkaron_de_Nemeth_Szilardon_kitart_a_satorvaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65ba2d5-5cc2-4ecc-afa2-38ca6b9c8b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811000c3-ee29-4525-ad5a-aa08e7ef071a","keywords":null,"link":"/360/20200224_Duma_Aktual_Feszul_a_duci_slim_fit_a_Fidesz_vezerkaron_de_Nemeth_Szilardon_kitart_a_satorvaszon","timestamp":"2020. február. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Feszül a duci slim fit a Fidesz-vezérkaron, csak Németh Szilárdon tart ki a sátorvászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0cf5ecd-9ba1-4877-8941-5a0813ac98d8","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Görögországban már a múlt héten jól elűzték a telet. A farsang végéhez közeledve megtartották a „füstös csütörtököt”. \r

