Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","shortLead":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","id":"20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b15f17-badd-48dd-9962-6369b5ffffb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:45","title":"A BMW és a Toyota is bezárja az európai gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"300-350 ezer vonalas telefonszámra küldött üzenetet a főpolgármester. Az idős embereket így érik el a legkönnyebben.","shortLead":"300-350 ezer vonalas telefonszámra küldött üzenetet a főpolgármester. Az idős embereket így érik el a legkönnyebben.","id":"20200319_Minden_budapestit_felhiv_a_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb9747-7d0b-4e41-b3e9-a0a088126bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Minden_budapestit_felhiv_a_polgarmester","timestamp":"2020. március. 19. 17:25","title":"Karácsony Gergely automata üzenetben figyelmezteti a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen új fertőzöttet sem jelentettek.","shortLead":"Egyetlen új fertőzöttet sem jelentettek.","id":"20200319_vuhan_jarvany_fertozott_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19e2cc-4244-464d-b396-d1a47b29fad1","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_vuhan_jarvany_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 06:15","title":"Vuhanban már nincs új koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","shortLead":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","id":"20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d622aa95-a28c-4997-acd7-5e0077ed47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 19. 19:52","title":"Dunaújvárosban is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","shortLead":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","id":"20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa9fe1-fdef-48ad-a540-776080e4378a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 18. 11:47","title":"„Nincs azzal baj, ha megijedtek” – gyerekeknek tartott sajtótájékoztatót a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp azért utaznak a tóhoz, hogy ne érintkezzenek másokkal.","shortLead":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp...","id":"20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071f2b04-b932-48c2-a9fc-0ce4a2382d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 16:26","title":"Nyarat idéző tömeg, kígyózó sorok - a Balatonhoz menekülnek a nyaralótulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","shortLead":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","id":"20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcad2b0-ca44-47b0-8ad4-46de0134019d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","timestamp":"2020. március. 19. 11:27","title":"A Ford és a GM is átállhat orvosi eszközök gyártására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

\r

","shortLead":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

\r

","id":"20200318_Borfricska_a_virusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccd2e38-a2b7-4973-9ac7-37c42bcaab95","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Borfricska_a_virusnak","timestamp":"2020. március. 18. 13:54","title":"Borfricska a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]