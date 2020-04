Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták, náluk egyelőre nem mutatták ki a fertőzést, de a végső eredmény szerdán érkezik.","shortLead":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták...","id":"20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce45e19-bfcd-4220-b4de-24871b4ff616","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","timestamp":"2020. április. 14. 09:57","title":"Negatív lett az egyéves koronavírusos kislány szüleinek és testvéreinek tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A uTorrent népszerűsége egészen megdöbbentő, főleg annak fényében, hogy a TOP 10-es listában milyen piaci részesedéssel állnak mögötte a konkurens fájlcserélő programok.","shortLead":"A uTorrent népszerűsége egészen megdöbbentő, főleg annak fényében, hogy a TOP 10-es listában milyen piaci részesedéssel...","id":"20200414_torrent_bittorrent_utorrent_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59d432c-4a23-4fd4-a5bd-ef13d5ccf9bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_torrent_bittorrent_utorrent_letoltes","timestamp":"2020. április. 14. 09:03","title":"Megnézték, ki mivel szokott torrentezni, az eredmény elég meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","shortLead":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","id":"20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c1d1e4-13dc-4506-8217-dc4cbef46841","keywords":null,"link":"/elet/20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","timestamp":"2020. április. 13. 10:52","title":"A riói Krisztus-szobron mondtak köszönetet az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálozások napi emelkedési üteme lassulóban van.","shortLead":"A halálozások napi emelkedési üteme lassulóban van.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc03de3e-be30-48fc-a00d-acaec4d02aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 13. 18:36","title":"11 ezer fölött a járvány áldozatainak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már kényelmesebb is.","shortLead":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már...","id":"20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b915c7-b29a-4441-b2bf-6387876858d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","timestamp":"2020. április. 13. 14:03","title":"Végre mindenkinél bekapcsolta az Instagram a böngészős üzenetküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","shortLead":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","id":"20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ddfa4-1d29-45f8-820d-d971f45925b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 15:03","title":"Kiengedték Boris Johnsont a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wikileaks-alapítóhét évet töltött Ecuador londoni nagykövetségén, ez alatt két gyereke született.","shortLead":"A Wikileaks-alapítóhét évet töltött Ecuador londoni nagykövetségén, ez alatt két gyereke született.","id":"20200412_Julian_Assange_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85147ad-176d-4efb-bfdb-d4cb6b75df90","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Julian_Assange_gyerek","timestamp":"2020. április. 12. 15:59","title":"Julian Assange-nak titokban két fia született a bujkálása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]