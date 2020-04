Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73463150-41d6-40d8-82a7-403a9f71490c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Várady Tibor Emlékdarabokat rakosgatva Konrád Györggyel című írásába besegített Haraszti Miklós is.","shortLead":"Várady Tibor Emlékdarabokat rakosgatva Konrád Györggyel című írásába besegített Haraszti Miklós is.","id":"202017_folyoirat__darabber_varady_tibor_emlekdarabokat_rakosgatva_konrad_gyorggyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73463150-41d6-40d8-82a7-403a9f71490c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ee473f-7d91-450f-9368-506b69646f2c","keywords":null,"link":"/360/202017_folyoirat__darabber_varady_tibor_emlekdarabokat_rakosgatva_konrad_gyorggyel","timestamp":"2020. április. 23. 14:00","title":"Egy legendás Kádár-kori könyvcsempészés története ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","shortLead":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","id":"20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaeeccf-a831-43ba-8168-b720fe944412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","timestamp":"2020. április. 24. 09:26","title":"Öt gyanúsítottat kihallgattak a Híd a munka világába program ügyében, Farkas Flórián nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc beteg is koronavírusos lett a Szent Borbála Kórházban.\r

","shortLead":"Kilenc beteg is koronavírusos lett a Szent Borbála Kórházban.\r

","id":"20200424_21_fertozott_dolgozo_van_a_tatabanyai_korhazban_egyikuk_lelegeztetogepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8af8d8d-61e6-44be-adef-d1e0b30ce2d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_21_fertozott_dolgozo_van_a_tatabanyai_korhazban_egyikuk_lelegeztetogepen","timestamp":"2020. április. 24. 21:44","title":"21 fertőzött dolgozó van a tatabányai kórházban, egyikük lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például online is lehet csinálni. ","shortLead":"Például online is lehet csinálni. ","id":"20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9925f-0b89-405a-b531-95f61f0884c6","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","timestamp":"2020. április. 23. 12:13","title":"Norvégiában a koronavírus sem akadályozhatja meg a szalagátvágásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ingyen, nagy hírverés nélkül mentőautót kezdett el vezetni Maurizio Arrivabene.","shortLead":"Ingyen, nagy hírverés nélkül mentőautót kezdett el vezetni Maurizio Arrivabene.","id":"20200423_Onkentes_mentos_Ferrari_Arrivabene_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71d650e-171d-4b32-91b4-303927d1e9f9","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Onkentes_mentos_Ferrari_Arrivabene_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 18:27","title":"Önkéntes mentősnek állt a Ferrari egykori csapatfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A praxisok 6 százaléka betöltetlen, van olyan város, ahol 7 háziorvos hiányzik a rendszerből.","shortLead":"A praxisok 6 százaléka betöltetlen, van olyan város, ahol 7 háziorvos hiányzik a rendszerből.","id":"20200424_haziorvos_praxis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5050e-23db-40dc-a5c6-c3188f44368b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_haziorvos_praxis","timestamp":"2020. április. 24. 10:19","title":"Tovább csökkent a háziorvosok száma, egyre többen hiányoznak az ellátásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a tartozásaik fizetésére is alig van pénzük, rendkívüli terhet jelent az érintett országoknak a koronavírus-járvány és az annak nyomában járó recesszió is.","shortLead":"Miközben a tartozásaik fizetésére is alig van pénzük, rendkívüli terhet jelent az érintett országoknak...","id":"20200423_unctad_fejlodo_orszagok_tartozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e3224-80a7-4af2-b95f-0472b94ef1b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_unctad_fejlodo_orszagok_tartozasa","timestamp":"2020. április. 23. 19:46","title":"1000 milliárd dollárnyi adósságot engedne el a fejlődő országoknak az ENSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 időjósa március közepén fertőződött meg koronavírussal, bár még teljesen nem gyógyult meg, de már túl van a nehezén, a tünetei is jelentősen mérséklődtek.\r

\r

","shortLead":"A TV2 időjósa március közepén fertőződött meg koronavírussal, bár még teljesen nem gyógyult meg, de már túl van...","id":"20200424_A_koronavirus_a_foldbe_dongolt__Barta_Sylvia_mar_tul_van_a_nehezen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cad213-9b1e-4154-8136-095ca99989f3","keywords":null,"link":"/elet/20200424_A_koronavirus_a_foldbe_dongolt__Barta_Sylvia_mar_tul_van_a_nehezen","timestamp":"2020. április. 24. 08:49","title":"„A koronavírus a földbe döngölt” – Barta Sylvia már túl van a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]