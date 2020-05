Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a7c6725-4e24-4963-983c-080790073325","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Innentől kezdve tényleg csak az egyedi dizájnban mutatkozna meg, hogy melyik autó melyik márkáé.","shortLead":"Innentől kezdve tényleg csak az egyedi dizájnban mutatkozna meg, hogy melyik autó melyik márkáé.","id":"20200525_Univerzalis_gordeszka_szeru_platformra_epithetne_barmelyik_ceg_elektromos_autokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7c6725-4e24-4963-983c-080790073325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3470b975-9f3c-4a8e-85d0-d240e11b1202","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_Univerzalis_gordeszka_szeru_platformra_epithetne_barmelyik_ceg_elektromos_autokat","timestamp":"2020. május. 25. 15:40","title":"Univerzális, gördeszkaszerű platformra építhetne bármelyik cég elektromos autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012adda5-3564-4586-8a93-daed4ce173ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Georgia Tech olyan miniatűr robotot fejlesztett, mely idővel képessé válhat egy betegség vagy sérülés testen belüli gyógyítására.","shortLead":"A Georgia Tech olyan miniatűr robotot fejlesztett, mely idővel képessé válhat egy betegség vagy sérülés testen belüli...","id":"20200525_betegseg_gyogyszer_georgia_tech_robot_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012adda5-3564-4586-8a93-daed4ce173ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6ea6a-0dec-4429-a643-268bae37d1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_betegseg_gyogyszer_georgia_tech_robot_kezeles","timestamp":"2020. május. 25. 10:33","title":"Gyógyszerek helyett ilyen apró robotokat küldenének a testbe, hogy megszüntessék a betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","shortLead":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","id":"20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a545da-e7c7-4698-84cf-2c972b4507f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. május. 26. 14:29","title":"Karácsony: A kormány a járvány alatt tönkreteszi az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A világjárvány miatti korlátozásokon ugyan már lazítottak hazánkban is, ám ennek ellenére jelentősen felértékelődött az otthoni szórakoztató-elektronikai gépparkunk. A korlátozások időszakában ez jelenti a kulcsot a tanuláshoz, a kikapcsolódáshoz, de a barátainkkal, családtagjainkkal való „találkozáshoz” is. Lássuk, milyen lehetőségek közül válogathatunk.\r

","shortLead":"A világjárvány miatti korlátozásokon ugyan már lazítottak hazánkban is, ám ennek ellenére jelentősen felértékelődött...","id":"samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166e54a-0486-4438-8cb9-1223a784bd96","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","timestamp":"2020. május. 25. 12:30","title":"Aranykorukat élik az online játékok, de másra is hatott a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"90a8d38f-d072-4f33-8c5f-7b80a80fa14a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi közgazdász a Klubrádiónak beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a belügyminiszter szerepeltetésével igyekszik kivédeni, hogy ráégjen Kásler Miklós hibásnak bizonyult miniszteri kinevezése. \r

\r

\r

","shortLead":"Az egészségügyi közgazdász a Klubrádiónak beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a belügyminiszter...","id":"20200526_Mihalyi_Peter_egeszsegugyi_kozgazdasz_Pinter_Sandor_aktivitasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a8d38f-d072-4f33-8c5f-7b80a80fa14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5e953-31dd-4b41-8c63-96603eff2f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Mihalyi_Peter_egeszsegugyi_kozgazdasz_Pinter_Sandor_aktivitasarol","timestamp":"2020. május. 26. 10:55","title":"Mihályi Péter: Csak kommunikációs trükk Pintér Sándor aktivitása az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ded541-4edb-482f-abb2-8a3d5bff5805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot.","shortLead":"A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot.","id":"20200525_A_COF_virtualis_bekemenetet_hirdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ded541-4edb-482f-abb2-8a3d5bff5805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351c23a5-4824-40eb-a8d6-a0ce65f49695","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_A_COF_virtualis_bekemenetet_hirdet","timestamp":"2020. május. 25. 18:58","title":"A CÖF virtuális békemenetet hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","shortLead":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","id":"20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd02152-1309-4176-be00-16fb9616e7fd","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","timestamp":"2020. május. 25. 17:34","title":"Koreai sámánista performansszal emlékeznek a Hableány áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén dolgoznak.","shortLead":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás...","id":"20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a008ce-b2f9-425c-8f45-afe08f814fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","timestamp":"2020. május. 25. 11:33","title":"Képek jöttek egy bangkoki laborból, így készül a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]