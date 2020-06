Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől Párizsban is teljesen megnyithatnak a vendéglátóhelyek, de a francia államfő szerint a járvány elleni küzdelem még nem ért véget.","shortLead":"Hétfőtől Párizsban is teljesen megnyithatnak a vendéglátóhelyek, de a francia államfő szerint a járvány elleni küzdelem...","id":"20200615_franciaorszag_emmanuel_macron_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7dafd2-273c-4569-b6b4-4ea8e78c44e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_franciaorszag_emmanuel_macron_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 05:05","title":"Macron: Az idei nyár nem olyan lesz, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? Igaz, hogy vannak típusosan férfi és női addikciók, vagy ez puszta tévhit? Vajon a nemi szerepek összemosódásával változik a függőségek nemi eloszlása? És hogyan formálja a függőség a nőiséggel és anyasággal kapcsolatos attitűdöket? Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus most induló, háromrészes cikksorozata többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen...","id":"20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0b84aa-5a6e-4b6e-b296-68f3a584032c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","timestamp":"2020. június. 14. 20:15","title":"Mit titkolnak a nők? Például a szenvedélybetegségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult.","shortLead":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79100a60-b8bd-4c44-9d59-c983674ff8c1","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biometrikus azonosítással bővíti Messenger üzenetküldőjét a Facebook. A fejlesztés elsőként az Apple okostelefonjain lesz kipróbálható.","shortLead":"Biometrikus azonosítással bővíti Messenger üzenetküldőjét a Facebook. A fejlesztés elsőként az Apple okostelefonjain...","id":"20200615_facebook_messenger_uzenetkuldes_touch_id_face_id_biometrikus_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1788b040-7e6a-44e8-a218-967ac7798dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_facebook_messenger_uzenetkuldes_touch_id_face_id_biometrikus_azonositas","timestamp":"2020. június. 15. 08:03","title":"Bekerül egy új funkció a Messengerbe: lakat alá helyezheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepte a Semmelweis Egyetem rektorát, hogy a válogatott több tagja is elkapta a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"Meglepte a Semmelweis Egyetem rektorát, hogy a válogatott több tagja is elkapta a koronavírus-fertőzést.","id":"20200613_Dr_Merkely_Bela_egy_honapos_kihagyast_harom_honapos_munkaval_lehet_potolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fc2002-af5f-4fd1-b2f4-c54a80dad8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Dr_Merkely_Bela_egy_honapos_kihagyast_harom_honapos_munkaval_lehet_potolni","timestamp":"2020. június. 13. 21:31","title":"Merkely szerint szuperfertőző lehetett az úszók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai lap megpróbálta kideríteni, melyek azok a helyek és tevékenységek, amelyek rizikósabbak egy járványveszély alatt.","shortLead":"Egy amerikai lap megpróbálta kideríteni, melyek azok a helyek és tevékenységek, amelyek rizikósabbak egy járványveszély...","id":"20200615_koronavirus_jarvanyveszely_fertozesveszely_fertozes_fertozott_barok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d41658-fadb-4860-9f02-120d6a9220b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_koronavirus_jarvanyveszely_fertozesveszely_fertozes_fertozott_barok","timestamp":"2020. június. 15. 09:33","title":"Listába szedték, hol lehet leginkább elkapni a koronavírust, és hol van rá a legkisebb esély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es PC-je, a OneMix 1S+.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es...","id":"20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a812ab6-36ca-40db-be1a-ea25a317a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","timestamp":"2020. június. 14. 08:03","title":"Akár zsebre is vághatja ezt a windowsos PC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a385fd6-b1d4-494c-a875-65c0073ee941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","timestamp":"2020. június. 14. 09:21","title":"100 kilométer elektromosan, a többi benzinnel: ezt tudja a BMW új hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]