[{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két nőnél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Két nőnél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200616_Eleg_volt_egy_kiveteles_engedely_es_ismet_megjelent_a_koronavirus_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b3144f-2579-405a-83a5-553d1511112d","keywords":null,"link":"/elet/20200616_Eleg_volt_egy_kiveteles_engedely_es_ismet_megjelent_a_koronavirus_UjZelandon","timestamp":"2020. június. 16. 08:53","title":"Elég volt egy kivételes engedély, és ismét megjelent a koronavírus Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog, vagy inkább büszkén lépked visszafelé az idővonalon”.","shortLead":"A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog...","id":"20200616_Schilling_Arpad_Egesz_Magyarorszagnak_jot_tenne_egy_alapos_metoo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a87c9a-be3f-4057-a6fd-a9229bde7d39","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Schilling_Arpad_Egesz_Magyarorszagnak_jot_tenne_egy_alapos_metoo","timestamp":"2020. június. 16. 12:22","title":"Schilling Árpád: Egész Magyarországnak jót tenne egy alapos #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e6a961-e9a1-4a69-9572-65964a34a824","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft a Samsung Galaxy Fold 2 előtt szeretné bemutatni a Surface Duót. Mivel előbbi augusztus 5-én debütál, így könnyen lehet, hogy a redmondi cég már júliusban lerántja a leplet saját összecsukható telefonjáról.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft a Samsung Galaxy Fold 2 előtt szeretné bemutatni a Surface Duót. Mivel előbbi augusztus...","id":"20200615_microsoft_surface_duo_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02e6a961-e9a1-4a69-9572-65964a34a824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15559f85-40f3-4843-9b75-c2e525dca3e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_microsoft_surface_duo_androidos_telefon","timestamp":"2020. június. 15. 16:03","title":"Nagyon hamar megérkezhet a Microsoft új, androidos telefonja, a Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség és a NASA még februárban indította útnak a Solar Orbiter nevű napszondát, ami éveken át vizsgálja majd a Napot.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség és a NASA még februárban indította útnak a Solar Orbiter nevű napszondát, ami éveken át...","id":"20200615_solar_orbiter_urszonda_napszonda_europai_urugynokseg_esa_soio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a21e2-435e-4b40-b32c-9ae6da503e6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_solar_orbiter_urszonda_napszonda_europai_urugynokseg_esa_soio","timestamp":"2020. június. 15. 20:03","title":"Végre közel kerül a Naphoz az űrszonda, ami segíthet felfedni a csillag titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","shortLead":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","id":"20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6760c-772f-43dd-8c64-39a7b787b47b","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","timestamp":"2020. június. 16. 20:30","title":"20 indiai katona halt meg a kínaiakkal történt kasmíri összetűzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság döntése szerint fontosabb a nemzeti örökség megőrzése, mint az erdőgazdálkodók érdekei.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság döntése szerint fontosabb a nemzeti örökség megőrzése, mint az erdőgazdálkodók érdekei.","id":"20200615_Alkotmanyserto_az_erdotorveny_tobb_pontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524acf88-2731-4862-abd4-51590640c7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Alkotmanyserto_az_erdotorveny_tobb_pontja","timestamp":"2020. június. 15. 19:51","title":"Alkotmánysértő az erdőtörvény több pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11616e57-8555-4e83-bec2-886115c72b18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyetlen ábrán mutatjuk, hol, mivel csábítják a turistákat a Földközi-tenger mentén a járvány miatti korlátozások feloldása után. Aztán elolvashatja több cikkünket, amelyben országonként részletesen is végigvesszük, mire érdemes készülniük az utazóknak.","shortLead":"Egyetlen ábrán mutatjuk, hol, mivel csábítják a turistákat a Földközi-tenger mentén a járvány miatti korlátozások...","id":"20200615_utazas_infografika_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11616e57-8555-4e83-bec2-886115c72b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa7e4a6-1ffb-4ed1-9034-cce40fbaa874","keywords":null,"link":"/360/20200615_utazas_infografika_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 16:05","title":"Nagy utazás a karantén után – ezt jó tudni a dél-európai tengerpartokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-gitáros halálhírét a Facebookon jelentette be a zenekar.","shortLead":"Az énekes-gitáros halálhírét a Facebookon jelentette be a zenekar.","id":"20200615_Meghalt_Sajti_Levente_a_Lucy_zenekar_frontembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916d04c5-bdf1-46dc-8151-7b199d28d529","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Meghalt_Sajti_Levente_a_Lucy_zenekar_frontembere","timestamp":"2020. június. 15. 18:54","title":"Meghalt Sajti Levente, a Lucy zenekar frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]