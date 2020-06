Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kisvállalkozások több mint kétharmada nagyobb átállásra kényszerült az elmúlt hónapokban – erre jutott a Magyar Telekom felmérése. Az egyik legfontosabb változás az, hogy a digitális megoldásokban a minőség fontosabb lett, mint az ár, sokan pedig már a második hullámra készülnek.","shortLead":"A kisvállalkozások több mint kétharmada nagyobb átállásra kényszerült az elmúlt hónapokban – erre jutott a Magyar...","id":"20200618_kis_cegek_felmeres_digitalizacio_telekom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e08a941-acae-4724-be75-32cfbf5977f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_kis_cegek_felmeres_digitalizacio_telekom","timestamp":"2020. június. 18. 11:23","title":"A járvány változtatta meg a szokást a kis cégeknél: a digitális fejlesztést nem a legolcsóbb megoldásokkal próbálják megúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Czeglédy Csaba ingyenes segítséget ajánlott fel Rác Gábornak.","shortLead":"Czeglédy Csaba ingyenes segítséget ajánlott fel Rác Gábornak.","id":"20200617_birosag_szombathelyi_zenetanar_czegledy_csaba_tankerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e6adda-d54c-4981-91d9-12e3782802f0","keywords":null,"link":"/elet/20200617_birosag_szombathelyi_zenetanar_czegledy_csaba_tankerulet","timestamp":"2020. június. 17. 16:40","title":"Bírósághoz fordul a kritikus nyilatkozata miatt elbocsátott szombathelyi zenetanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok – jelentette be a külgazdasági és...","id":"20200618_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_feloldasa_hatarnyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6905903-b52f-47cc-90e2-85e7062fa970","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_feloldasa_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 18. 09:45","title":"Minden uniós polgár karanténkötelezettség nélkül utazhat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden felhasználónál jött elő az a hiba, ami a Windows 10 májusi frissítésébe került bele. Akinél viszont igen, annak újra és újra be kell jelentkeznie a gépen a Google-fiókjába.","shortLead":"Nem minden felhasználónál jött elő az a hiba, ami a Windows 10 májusi frissítésébe került bele. Akinél viszont igen...","id":"20200618_microsoft_windows_10_majusi_frissites_update_google_chrome_kijelentkezes_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66554d27-4513-439c-8ca3-76464c9f9ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_microsoft_windows_10_majusi_frissites_update_google_chrome_kijelentkezes_megoldas","timestamp":"2020. június. 18. 08:03","title":"Bosszantó hiba került a Windows 10 frissítésébe, mutatjuk a Chrome-baj megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is. Az operációs rendszer egy hiba miatt folyamatosan töredezettségmentesíteni akarja a meghajtókat, ám ez betehet az SSD-knek.","shortLead":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is...","id":"20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c063754-632e-4ff4-89cf-649d71cbe5e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","timestamp":"2020. június. 17. 18:03","title":"Kikészítheti az SSD-t a Windows 10 májusi nagy frissítése – mutatjuk, mit tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus egyik speciális mutációja jelentősen tudja növelni a vírus sejtfertőző képességét – állapították meg az amerikai Scripps Kutatóintézet szakemberei. ","shortLead":"Az új koronavírus egyik speciális mutációja jelentősen tudja növelni a vírus sejtfertőző képességét – állapították meg...","id":"20200617_koronavirus_fertozokepessege_d614g_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac532f88-cbee-47fe-bf19-5440190657ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_koronavirus_fertozokepessege_d614g_mutacio","timestamp":"2020. június. 17. 10:03","title":"Négyszer-ötször több tüske van rajta: már látszik, melyik új koronavírus-mutáció lesz a legerősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nurszultan Nazarbajev is elkapta a vírust, azt állítják, hogy jól van.","shortLead":"Nurszultan Nazarbajev is elkapta a vírust, azt állítják, hogy jól van.","id":"20200618_koronavirus_nurszultan_nazarbajev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e33cef7-a404-440f-865f-d2f198264e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_koronavirus_nurszultan_nazarbajev","timestamp":"2020. június. 18. 19:01","title":"A volt kazah diktátor is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a budapesti rendőrfőkapitánytól kért adatokat.","shortLead":"Szél Bernadett a budapesti rendőrfőkapitánytól kért adatokat.","id":"20200617_szel_bernadett_dudalos_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9344f82-dfa7-40d1-b82f-3f835308cf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_szel_bernadett_dudalos_tuntetes","timestamp":"2020. június. 17. 21:55","title":"Közel 14 millió forint büntetést kaptak a dudálós tüntetések résztvevői első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]