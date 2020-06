Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","shortLead":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","id":"20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13072cc5-44e9-4464-9b04-118b35a354df","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","timestamp":"2020. június. 21. 19:43","title":"Veszélyhelyzet az Indexnél, átállították a szabadságmutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország kertészmérnöke Siófokon lett rosszul. 100 évesen hunyt el.","shortLead":"Az ország kertészmérnöke Siófokon lett rosszul. 100 évesen hunyt el.","id":"20200623_tudogyulladas_balint_gazda_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02663bf1-8174-4145-80bf-bd62b4cbf900","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_tudogyulladas_balint_gazda_meghalt","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Blikk: Tüdőgyulladásban halt meg Bálint gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","shortLead":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","id":"20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0ff0-1016-4b66-9e2d-dfec1e80bb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 22. 14:37","title":"Moody's: 2020 első felében a legkeményebb a válság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Az uraságnak nem tetszik a tükör, ha nem görbe.","shortLead":"Az uraságnak nem tetszik a tükör, ha nem görbe.","id":"20200623_Tota_W_Index_jobbra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dc24c2-6a11-4d9c-b7dd-7cdf269ff996","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Tota_W_Index_jobbra","timestamp":"2020. június. 23. 10:11","title":"Tóta W.: Index jobbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lopott kocsi miatt riasztották a rendőröket, mire kiértek, kilenc sebesültet találtak.","shortLead":"Lopott kocsi miatt riasztották a rendőröket, mire kiértek, kilenc sebesültet találtak.","id":"20200621_Lovoldozes_tort_ki_egy_szuletesnapi_bulin_New_York_allamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00746df-1814-4de1-b12d-dcff584d6c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Lovoldozes_tort_ki_egy_szuletesnapi_bulin_New_York_allamban","timestamp":"2020. június. 21. 21:55","title":"Lövöldözés tört ki egy születésnapi bulin New York államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól haladnak a munkálatok, rövidesen a német lakosság felének elérhető lesz az 5G.","shortLead":"Jól haladnak a munkálatok, rövidesen a német lakosság felének elérhető lesz az 5G.","id":"20200622_5g_halozat_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35665239-2e7e-45b9-9e4d-47bc59e72b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_5g_halozat_nemetorszag","timestamp":"2020. június. 22. 17:03","title":"Belehúzott az 5G-s fejlesztésekbe Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és együttműködéssel. Philippa Perry brit pszichoterapeuta segít megérteni az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. ","shortLead":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és...","id":"20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e65ee-c4e4-4146-9896-392cd8d5c815","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","timestamp":"2020. június. 21. 19:15","title":"Mennyire legyen szigorú a szülő a gyerekével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak alig volt köze a digitális munkarend konkrétumainak megszervezéséhez. Azt elsősorban a pedagógusok, oktatási dolgozok bonyolították, saját kútfőből – akár saját pénzből is.

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak...","id":"20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333227b2-4410-4b1c-853e-9efd5f23ae01","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","timestamp":"2020. június. 23. 10:19","title":"Sok tanárnak az egészsége és a pénze is ráment távoktatásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]