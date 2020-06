Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","shortLead":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","id":"20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88be575-25fb-4187-bce0-24dba726041d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 19:25","title":"Új Budapest-kártyával rúgnák be a fővárosi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun, melyből megtudhatunk egyet s mást a nyunyóka szóról is.","shortLead":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun...","id":"202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130d418e-3ef4-4835-8645-8e682596be03","keywords":null,"link":"/360/202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","timestamp":"2020. június. 25. 12:00","title":"„Nagy szerző nagy szerelmes könyve”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon a napon ért véget a Korózs Lajos videóját érintő vizsgálat, hogy bejelentették: elkezdődik.\r

","shortLead":"Azon a napon ért véget a Korózs Lajos videóját érintő vizsgálat, hogy bejelentették: elkezdődik.\r

","id":"20200625_n_athina_mszp_korozs_lajos_belso_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3aadb2-9fb0-49b6-a2d9-58c76ed7c794","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_n_athina_mszp_korozs_lajos_belso_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 25. 18:02","title":"Rég lezárult az MSZP belső vizsgálata az álmentőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hárommilliárd forint felújításra szánt pénzen ül a Magyar Turisztikai Ügynökség, miközben tönkremegy Szentendre egyik legegyedibb épülete.","shortLead":"Hárommilliárd forint felújításra szánt pénzen ül a Magyar Turisztikai Ügynökség, miközben tönkremegy Szentendre egyik...","id":"20200626_szentendre_dalmat_haz_mtu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96edd514-e96f-4f78-80ca-511ba5642982","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_szentendre_dalmat_haz_mtu","timestamp":"2020. június. 26. 14:05","title":"Teljesen tönkremehet Szentendre egyik legszebb épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d97e5b-569c-482c-bfe6-9b6569944782","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki leszedi a tetőcsomagtartót, annak a kisebb ellenállás miatt kevesebbet fogyaszt a kocsija. Hasonló alapon ígér 12–13 százalékos üzemanyag-megtakarítást egy skandináv robot, amely tisztán tartja a hajótestet. ","shortLead":"Aki leszedi a tetőcsomagtartót, annak a kisebb ellenállás miatt kevesebbet fogyaszt a kocsija. Hasonló alapon ígér...","id":"202026_takaritorobot_hajokhoz_tenger_alatt_jaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d97e5b-569c-482c-bfe6-9b6569944782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2fefb2-0c2d-48f6-9f3e-5e2b996038fe","keywords":null,"link":"/360/202026_takaritorobot_hajokhoz_tenger_alatt_jaro","timestamp":"2020. június. 25. 10:00","title":"Lemegy a víz alá és minden felesleget letakarít a hajókról egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második világháború áldozataira egy új emlékhelyet alakítanak ki.","shortLead":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második...","id":"20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff36ef-8d32-4eaa-ac48-d225d4ffc5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","timestamp":"2020. június. 25. 15:39","title":"Első világháborús emlékmű lesz a hegyvidéki turulszoborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már letöltheti a háttérképeit.","shortLead":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már...","id":"20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9a1578-1441-4a24-a001-4835fb313905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2020. június. 25. 10:33","title":"Már most letöltheti telefonjára az iOS 14 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","shortLead":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","id":"20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e224d1d-e380-4c0c-ae98-51c6be6c3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. június. 26. 16:36","title":"Komoly gondokat okozhat az agyban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]