Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","shortLead":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","id":"20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d10382-192f-4ad7-9fae-318d2d2f7dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","timestamp":"2020. június. 30. 16:51","title":"Baranyi Krisztina kitüntette a családorvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tienven-1 nevű műhold, és a rajta lévő távirányítású eszköz legalább hét hónapig utazik majd. Az Emírségek űrhivatala is júliusban küld szondát a Marsra.","shortLead":"A Tienven-1 nevű műhold, és a rajta lévő távirányítású eszköz legalább hét hónapig utazik majd. Az Emírségek űrhivatala...","id":"20200701_kina_muhold_tienven_1_mars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed62e14-14b1-4349-a8e6-1c3bdd5c2ffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_kina_muhold_tienven_1_mars","timestamp":"2020. július. 01. 21:33","title":"Kína néhány hét múlva útnak indítja a Marsra tartó robotját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most a Bloomberg merült el a kérdéskörben.","shortLead":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most...","id":"20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bb27e-92d7-4ae9-aa68-5de2ebb93e97","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","timestamp":"2020. július. 01. 14:34","title":"A Bloomberg szerint az arannyal együtt a bitcoin ára is felmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva fia. A HVG-nek adott interjújában Janikovszky János mesél a könyvműhely privatizációjáról is, és elárulja azt is, hogy milyen üzleti sikereket hozott számukra a digitális oktatás.","shortLead":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva...","id":"202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fea8fcb-032c-42db-8585-eba72659f187","keywords":null,"link":"/360/202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","timestamp":"2020. június. 30. 19:00","title":"Mint a mesében: a vírus ellen is van csodaszere a gyerekkönyvkiadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c25a929-d2f2-431d-b64b-b380ba0f7c51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné emojikkal fejezte ki a város köszönetét a koronavírus-járvány alatt nyújtott helytállásért.\r

","shortLead":"Bálint Istvánné emojikkal fejezte ki a város köszönetét a koronavírus-járvány alatt nyújtott helytállásért.\r

","id":"20200630_Piros_papirsziv_egeszsegugyi_dolgozok_Bicske","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c25a929-d2f2-431d-b64b-b380ba0f7c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c6d8af-b247-4425-bba4-8a9b65945015","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Piros_papirsziv_egeszsegugyi_dolgozok_Bicske","timestamp":"2020. június. 30. 15:52","title":"Szívecskés emotikonnal hálálta meg az egészségügyi dolgozók munkáját a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","shortLead":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","id":"20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a2312f-4ae7-4382-8087-4cfe851b9336","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","timestamp":"2020. július. 02. 08:10","title":"Döntő lehet, hogy „én”-t vagy „mi”-t használunk a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy az Google Fotók alkalmazás most egy ideig nem mindenről készít biztonsági mentést. De aki szeretné, az visszakapcsolhatja magának a teljes mentést.","shortLead":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy az Google Fotók alkalmazás...","id":"20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc7718-1581-4266-a606-d46a5765e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","timestamp":"2020. július. 02. 11:03","title":"Deaktiváltak egy fontos beállítást a Google Fotókban, külön kérnie kell, ha minden képet el szeretne menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d786de-1375-4f4e-b10d-41da4e5a5eb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódhat, aki úgy gondolta, hogy már ebben az évben kézhez veheti a Samsung – beígért – olcsóbb Galaxy Foldját. Maga a gyártó jelentette be ugyanis, hogy késni fog ez a készülék.","shortLead":"Csalódhat, aki úgy gondolta, hogy már ebben az évben kézhez veheti a Samsung – beígért – olcsóbb Galaxy Foldját. Maga...","id":"20200701_galaxy_fold_lite_megjelenes_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d786de-1375-4f4e-b10d-41da4e5a5eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1f6cfd-5189-4eb1-b73e-9ee0f551142b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_galaxy_fold_lite_megjelenes_2021","timestamp":"2020. július. 01. 13:03","title":"Mikor érkezik a Samsung olcsóbb összecsukható telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]