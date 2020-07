Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4826aaae-8014-4dc7-a596-d11bee94dc86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az együtt élő párok közötti viták elkerülésére gondolt a Spotify új, Premium Duo előfizetésének bevezetésével.","shortLead":"Az együtt élő párok közötti viták elkerülésére gondolt a Spotify új, Premium Duo előfizetésének bevezetésével.","id":"20200703_spotify_premium_duo_elofizetes_egy_haztartasban_elo_paroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4826aaae-8014-4dc7-a596-d11bee94dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0488b8c-e8ea-449f-8bd3-7c9be3de58bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_spotify_premium_duo_elofizetes_egy_haztartasban_elo_paroknak","timestamp":"2020. július. 03. 11:03","title":"Új csomag a Spotifynál: 3500 forint helyett 2300 forintba kerül két Premium fiók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós befektetést.\r

","shortLead":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós...","id":"20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f5efa-19fd-406d-8c83-7053f1be16de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","timestamp":"2020. július. 01. 16:17","title":"Nem lesz Volkswagen-gyár Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd216bd-5618-4db5-9d39-f3108b9a6617","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester előtt egy meghökkentő rajzon ábrázolják Baranyi Krisztinát, akinek egy korábbi mondatát idézték fel a karikatúrán.","shortLead":"A volt fideszes polgármester előtt egy meghökkentő rajzon ábrázolják Baranyi Krisztinát, akinek egy korábbi mondatát...","id":"20200702_baranyi_krisztina_rajz_bacskai_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd216bd-5618-4db5-9d39-f3108b9a6617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b952793b-6a5a-42b1-b398-fde00fd0f807","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_baranyi_krisztina_rajz_bacskai_janos","timestamp":"2020. július. 02. 10:25","title":"Egy Baranyi Krisztinát ábrázoló gúnyrajz lóg elődje, Bácskai János asztalán a közgyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 858 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, az elhunytak száma 587 főre emelkedett.","shortLead":"Jelenleg 858 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, az elhunytak száma 587 főre emelkedett.","id":"20200702_koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8580416-d6df-490a-a6a4-4b9742b20dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. július. 02. 09:37","title":"Kilenc új fertőzött van, egy idős beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz elpusztult elefánt tetemére bukkantak az afrikai országban: az ok ismeretlen, a kormány pedig egyelőre semmilyen vizsgálatot nem rendelt el. Így viszont azt sem zárják ki, hogy az eset nem jelent veszélyt a közelben élőkre – különösen az állatról emberre terjedő koronavírus-járvány tükrében. ","shortLead":"Több száz elpusztult elefánt tetemére bukkantak az afrikai országban: az ok ismeretlen, a kormány pedig egyelőre...","id":"20200702_Tomegesen_pusztulnak_el_elefantok_Botswanaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01be3abd-899e-4d9d-8eb0-c499f34ddc1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_Tomegesen_pusztulnak_el_elefantok_Botswanaban","timestamp":"2020. július. 02. 11:50","title":"Tömegesen pusztulnak el elefántok Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15be6a-ebd7-4c27-ac9e-84939bfc0c77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Múlt hétvégén GPS jeladókkal felszerelt PET palackokat indítottak útjukra a PET Kupa szakemberei, hogy nyomon követhessék a Tisza által szállított hulladék útját. ","shortLead":"Múlt hétvégén GPS jeladókkal felszerelt PET palackokat indítottak útjukra a PET Kupa szakemberei, hogy nyomon...","id":"20200701_palack_tisza_hulladek_muanyagszennyezes_petkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f15be6a-ebd7-4c27-ac9e-84939bfc0c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf5d83e-feee-4f27-8067-a7c4b4df1f20","keywords":null,"link":"/zhvg/20200701_palack_tisza_hulladek_muanyagszennyezes_petkupa","timestamp":"2020. július. 01. 15:17","title":"Jeladó palackokkal kutatják a Tiszán hulladék útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a49f536-af03-405d-94e1-67ab8407b0c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törvényalkotási bizottság egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, amely szerint a jövőben az elhunyt olimpikonok özvegyeinek az életjáradék teljes összege járhat a gyermekek nagykorúvá válásáig. A törvénymódosítás célja Benedek Tibor hátramaradt gyermekeinek a támogatása.","shortLead":"A törvényalkotási bizottság egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, amely szerint a jövőben az elhunyt olimpikonok...","id":"20200701_olimpikon_ozvegy_eletjaradek_benedek_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a49f536-af03-405d-94e1-67ab8407b0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43419fb-4938-4bf2-a42e-3111e09359ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_olimpikon_ozvegy_eletjaradek_benedek_tibor","timestamp":"2020. július. 01. 16:57","title":"Benedek Tibor özvegye megkaphatja férje teljes olimpiai életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre debütál.","shortLead":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre...","id":"20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa9f98-c85a-4f4e-a68e-86db9ac364b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","timestamp":"2020. július. 03. 11:33","title":"LG: jövőre kiadjuk a világ első feltekerhető mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]