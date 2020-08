Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Barna Zsolt nem tétlenkedik miután lemondott a OTP vezérigazgató-helyettesi tisztségéről: pár hét alatt már egy új céget gründolt. ","shortLead":"Barna Zsolt nem tétlenkedik miután lemondott a OTP vezérigazgató-helyettesi tisztségéről: pár hét alatt már egy új...","id":"202032_voltotps_uj_biznisze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d542e-218e-441f-9abf-d92911177b27","keywords":null,"link":"/360/202032_voltotps_uj_biznisze","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:15","title":"Meglepő területen tűnt fel az OTP-től váratlanul távozó felső vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a3f20c-7e5b-4d25-bc73-4c4652b00238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda folyamatosan arról szólt, hogy az unió nem ad pénzt határvédelemre, de a számok mást mutatnak.","shortLead":"A kormánypropaganda folyamatosan arról szólt, hogy az unió nem ad pénzt határvédelemre, de a számok mást mutatnak.","id":"20200808_Ot_es_fel_brusszeli_milliard_ment_el_a_deli_hatarzarnal_dolgozo_jarorok_fizetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a3f20c-7e5b-4d25-bc73-4c4652b00238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728c026-2e52-4c18-ab09-0bf3f53ba389","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ot_es_fel_brusszeli_milliard_ment_el_a_deli_hatarzarnal_dolgozo_jarorok_fizetesere","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:37","title":"Öt és fél brüsszeli milliárd ment el a déli határzárnál dolgozó járőrök fizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központban háromszoros áron végezték a hazautazók tesztelését. ","shortLead":"A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központban háromszoros áron végezték a hazautazók tesztelését. ","id":"20200809_Szunetel_a_kozel_100_ezres_PCRteszteles_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df90ef8-8774-44d9-b201-9b1e67018c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Szunetel_a_kozel_100_ezres_PCRteszteles_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:05","title":"Szünetel a közel 100 ezerbe kerülő PCR-tesztelés Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a964779-a347-4869-9266-7d55876b5ebd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A P. Mobil zenekar vezetője szerint a Kádár-rendszer nagyobb kárt okozott, mint a két világháború. Szerinte Koncz Zsuzsáék fogják be a szájukat, de mindenki fontos, ha a nemzet tagja.\r

\r

","shortLead":"A P. Mobil zenekar vezetője szerint a Kádár-rendszer nagyobb kárt okozott, mint a két világháború. Szerinte Koncz...","id":"20200808_Schuster_Lorant_Erteni_velem_hogy_sokan_miert_horognek_ha_uj_stadionok_epulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a964779-a347-4869-9266-7d55876b5ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bd372e-56a4-4458-b6b7-0bc15a159a08","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Schuster_Lorant_Erteni_velem_hogy_sokan_miert_horognek_ha_uj_stadionok_epulnek","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:37","title":"Schuster Lóránt: „Érteni vélem, hogy sokan miért hörögnek, ha új stadionok épülnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","shortLead":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","id":"20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff3fe6b-c938-47aa-822a-cc1fac8a39c7","keywords":null,"link":"/elet/20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:07","title":"A Balaton Európa legbiztonságosabb tava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, inkább a Fidesz legyőzésére koncentráljanak.","shortLead":"Azt mondja, inkább a Fidesz legyőzésére koncentráljanak.","id":"20200809_Cicaharcnak_tartja_FeketeGyor_es_Gyurcsany_uzengeteset_Jakab_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840ec475-2521-45cf-8851-4dbefb0e9efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Cicaharcnak_tartja_FeketeGyor_es_Gyurcsany_uzengeteset_Jakab_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:18","title":"Cicaharcnak tartja Fekete-Győr és Gyurcsány üzengetését Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak tekinthető, és így a koronavírus-válság káros hatásaitól megvédendő.","shortLead":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak...","id":"20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d38957-4150-4935-ade7-a8cb51e2b9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:58","title":"A bányászatot is védelmezi a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]