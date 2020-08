Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f97fe96c-fa48-4a91-b02a-dd320ac5eaac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai tüzet, ezzel szövetségi anyagi forrásokat biztosítva a küzdelemhez.\r

","shortLead":"Donald Trump természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai tüzet, ezzel szövetségi anyagi forrásokat biztosítva...","id":"20200823_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97fe96c-fa48-4a91-b02a-dd320ac5eaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fdaf2-52b6-498a-82b0-d0895ae06ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:44","title":"Egy hete lángol Kalifornia, eddig 175 ezer embert telepítettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","shortLead":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","id":"20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e45f52d-055c-4e67-be25-43a8d13d4655","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:16","title":"Olyan kevés a vér, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokra jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Phil Hogan durván megsértette Írország járványügyi előírásait, amikor olyan rendezvényen vett részt, ahol a maximális 6 helyett 81-en voltak jelen.","shortLead":"Phil Hogan durván megsértette Írország járványügyi előírásait, amikor olyan rendezvényen vett részt, ahol a maximális 6...","id":"20200823_phil_hogan_unios_biztos_diszvacsora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce78f05-e062-472a-8a48-18515a5ae2ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_phil_hogan_unios_biztos_diszvacsora","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:26","title":"Egy golfklub díszvacsorája miatt bukhat az ír uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fceec7e-27e4-4d3b-ba54-dabe8776b51c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a hagyományos ajtók nélküli szabadidőautóban feltehetően már az 50-es tempó is száguldásnak érződik.","shortLead":"Ebben a hagyományos ajtók nélküli szabadidőautóban feltehetően már az 50-es tempó is száguldásnak érződik.","id":"20200824_cipzaros_ajtoval_szinte_uj_allapotban_csabit_vasarlasra_ez_a_26_eves_mini_moke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fceec7e-27e4-4d3b-ba54-dabe8776b51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c352e4-49c9-4d1a-a228-8314bcc97d06","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_cipzaros_ajtoval_szinte_uj_allapotban_csabit_vasarlasra_ez_a_26_eves_mini_moke","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:41","title":"Cipzáros ajtóval, szinte új állapotban csábít vásárlásra ez a 26 éves Mini Moke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy motoros szombat este, amikor személyautóval ütközött a Pest megyei Pilisjászfaluban.\r

","shortLead":"Meghalt egy motoros szombat este, amikor személyautóval ütközött a Pest megyei Pilisjászfaluban.\r

","id":"20200822_Meghalt_egy_motoros_Pest_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb179a7-6bf4-43e9-ba91-01bb1b45f669","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Meghalt_egy_motoros_Pest_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 22. 21:51","title":"Meghalt egy motoros Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-humoristánál március végén diagnosztizáltak áttétes prosztatarákot. Megműtötték.","shortLead":"A színész-humoristánál március végén diagnosztizáltak áttétes prosztatarákot. Megműtötték.","id":"20200824_forgacs_gabor_prosztatarak_mutet_koma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95901bf-7239-4afb-9bc7-33de23b83079","keywords":null,"link":"/elet/20200824_forgacs_gabor_prosztatarak_mutet_koma","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Forgács Gábor: Most úgy tűnik, hogy még legalább öt évig élhetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4789952-1786-4f15-998b-8c40aa767c01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az UEFA új pénzdíjrendszere a gazdagokat még gazdagabbá teszi, azt pedig különösen díjazza, ha egy csapat erős csoportkör után jut el a végső győzelemig.","shortLead":"Az UEFA új pénzdíjrendszere a gazdagokat még gazdagabbá teszi, azt pedig különösen díjazza, ha egy csapat erős...","id":"20200824_Bayern_Munchen_bl_penzdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4789952-1786-4f15-998b-8c40aa767c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd31a92-cac0-498f-8038-92caf3fbfbbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Bayern_Munchen_bl_penzdij","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:45","title":"42 milliárd forintot nyert a Bayern München az idei BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","shortLead":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","id":"20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c915d-623f-4f33-b3a8-e2264ab9b74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:45","title":"Megloptak egy mentőst, miközben beteget látott el Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]