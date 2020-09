Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, az egész életét hazugságra építette.","shortLead":"Azt mondja, az egész életét hazugságra építette.","id":"20200904_Egy_feher_amerikai_professzor_azt_hazudta_hogy_fekete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d23ce0-3266-44b7-bab4-2fedd925c266","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Egy_feher_amerikai_professzor_azt_hazudta_hogy_fekete","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:20","title":"Egy fehér amerikai professzor azt hazudta, hogy fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és bírságok száma.\r

\r

","shortLead":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és...","id":"20200903_koronavirus_jarvanyugyi_fegyelem_szabalysertesek_birsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837dcd6-3524-4fa4-94bb-f6c5a7f9b7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_jarvanyugyi_fegyelem_szabalysertesek_birsagok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:09","title":"Lazul a járványügyi fegyelem, egyre több a szabálysértés és a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cb2a21-e7ea-4450-b97c-e2c7014e64b3","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben az Orbán-kormány évek óta számolatlanul önti a pénzt a hozzá lojális egyházi és karitatív szervezetek számlájára, az állami támogatás megvonásával most megpróbálja megfojtani az olyan felekezeti és alapítványi iskolákat, ahol a fenntartók nem a kormány hívei.","shortLead":"Miközben az Orbán-kormány évek óta számolatlanul önti a pénzt a hozzá lojális egyházi és karitatív szervezetek...","id":"202036__ivanyi_gabor__igazgyongy_alapitvany__iskolapenz__elterito_buzgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8cb2a21-e7ea-4450-b97c-e2c7014e64b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988e9c5-d6f0-44a0-bb11-f4d0ad286920","keywords":null,"link":"/360/202036__ivanyi_gabor__igazgyongy_alapitvany__iskolapenz__elterito_buzgalom","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:00","title":"Hátrányos helyzetűekkel foglalkozó iskolákat akar államosítani a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük a meccset.","shortLead":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük...","id":"20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceabd752-f948-44ce-a6d6-9b1f8655765a","keywords":null,"link":"/sport/20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:42","title":"Szoboszlai álomgóljával megvertük Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A második hullám másfajta feladat elé állítja az intézményvezetőket és a dolgozókat a főváros szerint.","shortLead":"A második hullám másfajta feladat elé állítja az intézményvezetőket és a dolgozókat a főváros szerint.","id":"20200902_teszteles_idosotthon_karacsony_gergely_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f31021-4a76-4c95-9d90-7d546da6962e","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_teszteles_idosotthon_karacsony_gergely_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:05","title":"Indul a folyamatos tesztelés a fővárosi fenntartású idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde7bbe8-9698-4252-9ec4-7d45b9b1143f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár még kezdeti fázisban van, a fotoszintetizáló, biológiai úton lebomló ruhadarab reményt adhat a környezetvédőknek. ","shortLead":"Bár még kezdeti fázisban van, a fotoszintetizáló, biológiai úton lebomló ruhadarab reményt adhat a környezetvédőknek. ","id":"20200902_alga_ruha_szendioxid_ruhaipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde7bbe8-9698-4252-9ec4-7d45b9b1143f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c4e28-09bd-4323-9e58-8573dd05eba7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_alga_ruha_szendioxid_ruhaipar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:39","title":"Algákból készül a ruha, ami tisztítja maga körül a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e46be-64a6-438f-9faf-5b65a1685b07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Potápi Árpád János egy iskola miatt ment volna Kárpátaljára, de nem kapott beutazási engedélyt.","shortLead":"Potápi Árpád János egy iskola miatt ment volna Kárpátaljára, de nem kapott beutazási engedélyt.","id":"20200904_ukrajna_allamtitkar_ungvar_potapi_arpad_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e95e46be-64a6-438f-9faf-5b65a1685b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a67dfa-b408-4584-9943-9d02b8da77e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_ukrajna_allamtitkar_ungvar_potapi_arpad_janos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:28","title":"Nem engedték be Ukrajnába a magyar államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka tovább is adja a fertőzést.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka...","id":"20200902_Muller_Cecilia_maszk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587346d-fd25-441b-acc0-f3a644a72d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Muller_Cecilia_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:45","title":"Müller Cecília maszkban kérte a fiatalokat, vigyázzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]